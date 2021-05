Koronavírus: eddig 803 ezer magyart fertőzött meg

COVID-oltás: minden, amit az időpontfoglalásról tudni kell - kattintson!

Újabb 396 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 803119-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 32 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29654-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

1215-en vannak kórházban

Jelenleg 91164 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1215-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 136-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 682301 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 11432 személy van hatósági házi karanténban, és 5,77 millió tesztet végeztek már el az országban.

Gerzon László háziorvos beolt egy nőt a Janssen egyadagos vakcinájával.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Részletek a vakcinázásról

Eddig már 5,05 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 3,32 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Eddig már több mint 5,19 millióan regisztráltak védőoltásra, és 90 százalékuknak már be is adták legalább az első adagot. A még oltásra váró regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni. A mai napon újabb vakcinaszálítmányokat várunk.

A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma átlépte a 5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom és kötelező utcai maszkviselése megszűnt. A MÁV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz peronjain sem kötelező már a maszkviselés, a tömegközlekedési eszközökre felszállva azonban továbbra is el kell takarnunk az arcunkat az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében.

