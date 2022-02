Koronavírus: bajt okozhat a D-vitamin hiánya

Amerikai kutatók közelmúltbeli tanulmánya szerint a D-vitamin akár autoimmun betegségeket is segíthet megelőzni.

A tanulmány szoros összefüggést talált az izraeli lakosság körében igen elterjedt D-vitamin-hiány, valamint a súlyos megbetegedés és az elhalálozás magasabb előfordulási aránya között COVID-19-betegeknél - írta meg a The Times of Israel. A kutatás eredményei szerint a fokozott D-vitamin-bevitel segíthet csökkenteni a COVID-19 kockázatait. A Bar Ilan Egyetem és a Galileai Orvosi Központ kutatói szerint a D-vitamin olyan erős hatást gyakorol a betegség lefolyására, hogy életkoruk és D-vitamin-szintjük alapján meg lehet jósolni, mi történik a megfertőződött emberekkel.

A D-vitamin megfelelő szinten tartása segíthet megelőzni a súlyos lefolyású COVID-19-et.

A D-vitamin-hiány jelentősen növeli afertőzéskockázatait - állapították meg az izraeli orvosok a PLOS One folyóiratban csütörtökön közzétett tanulmányukban. A méréseket a vírus első két izraeli hullámának idején, még a vakcinák széles körű alkalmazása előtt végezték. Az orvosok hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a vitaminkészítmények nem helyettesítik a védőoltásokat, csuppán az immunitás megőrzését szolgálják.

A Közel-Keleten, így Izraelben is igen elterjedt probléma a D-vitamin-hiány. Egy 2011-es tanulmány szerint ötből csaknem négy embernek alacsony a vitaminszintje a térségben. Az új izraeli tanulmány szerint, amennyiben a fertőzés előtt már szedtek D-vitamint tartalmazó táplálékkiegészítőket, a betegek elkerülhetik a COVID-19 legsúlyosabb következményeit. "A D-vitamin segít a fertőzötteknek, mert hatékonyan erősíti az immunrendszert a légzőrendszert megtámadó vírusok elleni küzdelemben" - mondta el a The Times of Israelnek Amiel Dror, a tanulmány társszerzője. Hozzátette, mindez ugyanúgy érvényes az omikron variáns esetében is, mint a korábbi változatoknál.

Izraelben és számos más országban az egészségügyi hatóságok már régóta javasolták a D-vitamin-kiegészítőket a koronavírus-járványra válaszul, de eddig kevés adat állt rendelkezésre ennek hatékonyságáról. Júniusban a kutatók már közzétették az előzetes eredményeket, amelyek szerint a nem sokkal a kórházi kezelés előtt D-vitamin-hiányban szenvedő koronavírusos betegek 26 százaléka halt meg. Ezzel szemben a megfelelő D-vitamin-ellátottság betegek csupán 3 százaléka vesztette életét. A kórházban kezelt, D-vitamin-hiányos betegek átlagosan 14-szer nagyobb valószínűséggel kerültek súlyos vagy kritikus állapotba, mint mások.

A kutatás két évre visszamenőleg is vizsgálta a betegek vitaminellátottsági adatait. Ebből kirajzolódott, hogy továbbra is erős a korreláció a betegség súlyosságával, vagyis nem arról van szó, hogy a betegség megjelenése okozta volna a D-vitamin-szint csökkenését.

