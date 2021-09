Koronavírus: az oltatlanok nem kapnak kollégiumi helyet

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) javaslatcsomagjában az áll, hogy a kollégiumokat és diákotthonokat csak egészséges, tüneteket nem mutató, magukat egészségesnek érző, és lehetőség szerint a koronavírus elleni védettségüket igazoló hallgatók vegyék igénybe. Ez viszont csak egy ajánlás, a végső döntést tehát az intézmények saját hatáskörben hozhatják meg. Ezt pedig - az Eduline beszámolója szerint - több helyen meg is tették, így az oltatlan egyetemisták kiszorulnak a kollégiumokból.

Az oltatlan egyetemisták kiszorulnak a kollégiumokból. Fotó: Getty Images

Ha nincs védettség, nincs szoba

Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke még a tanév kezdete előtt jelezte, hogy valószínűleg lesz példa arra, hogy bizonyos egyetemek kollégiumaiba csak oltási igazolvánnyal rendelkezőket engednek be, és az is előfordulhat, hogy bár az oltás hiánya nem lesz kizáró ok, de pluszpontot jelent majd a jelentkezésnél, ha valaki már megkapta az összes szükséges dózist. (A konkrét korlátozásokról minden egyetem egyénileg dönthet, ezért lehetnek eltérő gyakorlatok.)

A Semmelweis Egyetem hallgatói önkormányzatának oldalán már korábban megjelent a tájékoztatás azzal kapcsolatban, hogy "a kollégiumi férőhelyet csak és kizárólag SARS-CoV-2 ellen beoltott hallgatók foglalhatják el". Az oltási igazolással nem rendelkező tanulók tehát nem költözhetnek be a kollégiumba. Ugyanezt a döntést hozta meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is, az Óbudai Egyetem kollégiumainak lakói számára azonban nem kötelező, de ajánlott a védőoltás felvétele. A külföldi hallgatókkal kapcsolatban pedig a leggyakoribb döntés úgy hangzik, hogy az országba lépést követően karanténba kell vonulniuk, vagy fel kell mutatniuk egy 5 napnál nem régebbi, negatív PCR-tesztet, 30 napon belül pedig be kell magukat oltatniuk.

Van, ahol a maszk is kötelező lesz

A felsőoktatási intézmények alapvetően hagyományos, "jelenléti" oktatásra készülnek, a nagyobb létszámú előadásokat azonban online tudják követni a hallgatók. A maszkviselés általában véve nem kötelező, egyes egyetemek azonban a negyedik hullám küszöbén sem engednek a szigorból. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem például a tantermekben, az ügyfélfogadási helyiségekben és a folyosókon is előírja az orrot és szájat eltakaró maszk használatát. Egyes helyeken pedig hibrid megoldást választottak: az "A" héten a hallgatók egyik fele a tantermekben, a másik fele pedig online hallgatja az órákat, a "B" héten pedig cserélnek.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának őszre várható kirobbanása ellenére szeptember 1-jén normál munkarendben, tehát jelenléti oktatással indult a 2021/22-es tanév. A jelenlegi járványügyi szabályok is jóval lazábbak, mint amilyenek korábban voltak.