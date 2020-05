Koronavírus: a fővárosiak is utazhatnak vidékre

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában már lehetőség nyílt arra, hogy vidéken enyhítsék a szigorú korlátozásokat. Ám a legérintettebb területeken, tehát Budapesten és Pest megyében még mindig érvényben vannak az intézkedések.

A főváros és vidék között viszont továbbra sincs lezárás, így aki a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő szabályoknak megfelelően elhagyhatja az otthonát, az Budapestről és Pest megyéből is elutazhat vidéki ingatlanjaiba, telkére. A biztonsági szabályokat viszont ezekben az esetekben is figyelembe kell venni - hangsúlyozta Gulyás Gergely. A biztonsági intézkedések betartása nagyon fontos ahhoz, hogy új tudjon visszatérni az élet a normál kerékvágásba, hogy közben a fertőzöttek és a halottak száma ne nőjön meg ugrásszerűen - fogalmazott.

Maszkot viselő jegyellenőrök a Keleti pályaudvaron. Fotó: MTI/Mónus Márton

Reális veszélyt jelent a második hullám

Amíg nincs az új típusú koronavírus ellen vakcina, addig reális a veszély, hogy lesz egy második hulláma is a járványnak. Ezt a szakemberek őszre valószínűsítik - mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, ezért is nagyon fontos, hogy az egészségügy megfelelően fel legyen készítve a tömeges megbetegedésekre, és elegendő lélegeztetőgéppel rendelkezzen az ország. Beszélt arról is, hogy van menetrend a felszabadított kórházi ágyak visszaállításával kapcsolatban, a közegészségügy újraindításának első lépése azonban az alapellátás és a járóbeteg-ellátás visszaállítása.

A miniszter azt is elmondta, hogy információi szerint Magyarországon 97 éves a legidősebb, koronavírus-fertőzöttből felgyógyult páciens. Ez azt jelenti, hogy még a legveszélyeztetettebb korosztályban is van esély arra, hogy a beteg felépül a COVID-19-ből - emelte ki. Megemlítette azt is, hogy tegnap minden eddiginél több, mintegy 6 ezer koronavírus tesztet végeztek el Magyarországon.

Nyáron megindulhat a belföldi turizmus

A miniszter elmondása szerint a jelenleg érvényes szabályokat május 18-áig biztosan fenntartják, a kormány a jövő héten értékeli majd, hogy működőképesek-e az új szabályok és jöhetnek-e a további enyhítések, vagy esetleg újabb szigorításokra lenne szükség. A miniszter hangsúlyozta, Magyarországon addig lesz veszélyhelyzet a koronavírus-járvány miatt, amíg a rendkívüli intézkedéseket szükségesnek ítélik. "Egy nappal tovább sem szeretnénk fenntartani az indokoltnál" - fogalmazott.

Gulyás Gergely úgy véli, hogy a belföldi turizmus júniusban már országosan megindulhat majd - vidéken akár korábban is. Mint mondta, a környező országok a napokban döntenek a határok újranyitásával kapcsolatban, de aki teheti, inkább belföldi úticélt válasszon, ezzel is támogatva a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került a hazai vendéglátóhelyeket. Aki pedig mostanában érkezik repülővel külföldről, annak továbbra is kötelező 2 hetes házi karanténba vonulnia.

További fontos döntések

A miniszter arról is beszélt, hogy a friss döntések alapján megemelik a közfoglalkoztatottak keretszámát, és a Honvédelmi Minisztérium is növeli a szerződéses állomány létszámát. Fontos továbbá, hogy a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet végéig egy bérbeadó sem mondhatja fel a bérleti szerződéseket. Mivel az 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket augusztus 15-éig biztosan nem lehet megrendezni, felmerült a kérdés, hogy ez a tilalom vajon a nyári gyermektáborokat érinti-e. A miniszter tájékoztatása szerint ezzel kapcsolatban Novák Katalin fog javaslatot adni a kormánynak, és a táborok sorsáról már jövő héten döntenek.

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a munkahelyek megőrzését elősegítő állami bértámogatást egy hét alatt 3 ezer cég igényelte, így mintegy 44 ezer munkahely megszűnését lehet megakadályozni. Az érettségi vizsgák első szakaszát pedig biztonságos körülmények között, nehézségek nélkül tudták lebonyolítani a koronavírus-járvány ellenére is - közölte Gulyás Gergely.

