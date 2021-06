Koronavírus: a csecsemőket is oltani kéne

Gyerekek is kerültek lélegeztetőgépre, a járvány felszámolása csak oltással lehetséges - véli Gárdos László, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke.

"Egy vírusnak akkor van esélye az életben maradásra, ha talál olyan embereket, akiket megfertőzhet. Ha egy populáció közel száz százaléka be van oltva, akkor az a vírus nem tud kit megbetegíteni - mondta el az InfoRádióban Gárdos László, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke. Meglátása szerint a csecsemőket is oltani kellene, a járvány felszámolása csak így kerülhető el.

Nincs alsó határa az olthatóságnak

"Másfél éves korig több mint tízféle oltást kap egy csecsemő, ezeknek minimális a mellékhatása, az egészségi nyereség viszont hatalmas. Egy gyermekorvosnak nem kérdés az, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció teljes egésze vagy nagyon nagy része be van oltva" - mondta el Gárdos, hozzátéve, hogy az oltás nemcsak azokat védi, akik be vannak oltva, hanem a többieket is. Gárdos meglátása szerint ezt a logikát követve egyértelmű, hogy egy gyerekorvos szerint nincs alsó határa egy oltás adhatóságának. Példaként a kanyarót hozta föl: miután 1968-ban védőoltást vezettek be ellene, a korábbi évek húszezres, jellemzően gyermekeket érintő halálozási adata a semmibe tűnt, mivel gyakorlatilag a teljes népességet kötelező jelleggel oltották át.

A szakember szerint nincs alsó határa az olthatóságnak. Fotó: Getty Images

Meg kell várni az adott életkorokban megfelelő vizsgálatot

"Nem kockáztatok sokat, ha azt mondom, hogy az alacsonyabb életkorokban sem lesz kevésbé hatékony az oltás, és nem lesznek nagyobb szövődményei" - fogalmazott. Hozzátette, ugyanakkor a gyerekek oltásáról a szülők döntenek, akik közül sokan magukat sem oltatták még be. Szerinte a felnőttek veszélyérzete a sok eredményes oltás következtében elmúlt, nem tudják már, hogy szüleik, nagyszüleik idejében milyen sok betegség volt.

Az oltásellenesség olyan, mint a középkori babona

"Ez eleve nehezíti a gyermekek beoltásának helyzetét, ezen túl még az újdonságoktól is hajlamosak vagyunk idegenkedni, és mindehhez jön hozzá az oltásellenesség. Az oltásellenesség olyan, mint a középkori babona. Ezt most az emberek nem egymás fülébe súgják, hanem nagy publicitást kap az interneten, ahol nem az számít, hogy kinek van tudományosan igazoltan igaza, hanem hogy ki milyen hangosan, látványosan és meghökkentően tudja előadni álláspontját. Ha a mondandó elég hatásos kommunikációs szempontból, senki sem kérdőjelezi meg"- mondta el Gárdos László.

