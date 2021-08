Koronavírus: 86 új fertőzött itthon

Magyarországon a járvány kezdete óta összesen 810 212 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 763 801 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 16 374 főre csökkent - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. Nincs új elhunyt, így a járvány hazai áldozatainak száma változatlanul 30 037 fő. Jelenleg 80 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy férfi megkapja a harmadik oltását egy hatvani oltóponton. Fotó: MTI/Komka Péter

A delta vírusvariáns több európai országban és már hazánkban is terjed. A COVID-19 elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Egyre több a beoltott

A beoltottak száma 5,6 millió fő, közülük mintegy 5,5 millióan már a második oltásukat is megkapták. Az iskola közeledtével a szülőknek érdemes átgondolni az oltást. Magyarországon már 200 ezer 12-17 év közötti diákot regisztráltak oltásra és 81 százalékuk már fel is vette azt. A gyermeküket beoltatni kívánó szülők a legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással tehetik ezt meg. Időpontot foglalni a kórházi oltópontra a háziorvosnál is lehet.

Elérhető a harmadik oltás is

Eddig 83 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 75 ezren már fel is vették azt. Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását.

