Koronavírus: így előzhető meg az egészségügy túlterhelődése

Örvendetes, hogy Németországban a hatvan éven felülieknél elérte a 80 százalékot az átoltottság, az viszont rossz hír, hogy az utóbbi hetekben nagymértékben lassult az oltási kampány - mutatott rá Angela Merkel. Mint mondta, az új típusú koronavírus elleni oltóanyagokból van elég, és nemcsak saját magát, hanem az egész közösséget védi, aki beadatja a vakcinát. A kancellár szerint a teljes lakosság körében a jelenlegi 55,1 százalékról jóval 70 százalék fölé kellene emelni a teljes oltással rendelkezők arányát.

Most kell lépni, hogy ne terhelődhessen túl az egészségügyi ellátórendszer. Fotó: Getty Images

Így fékeznék meg a delta variánst

A korábbiaknál fertőzőképesebb delta vírusváltozat terjedése mellett is arra kell törekedni Merkel szerint, hogy a lehető legkisebb nehézséggel és korlátozással járó szabályokkal fékezzék meg a kórokozó terjedését. Így továbbra is érvényben maradnak a koronavírus-járvány első hullámának idején bevezetett alapvető fertőzéshigiéniai óvintézkedések, vagyis a közösségi maszkviselés, a gyakori kézmosás és a távolságtartás hármasából összeálló úgynevezett AHA-szabály.

Augusztus 23-ától azonban bevezetnek egy újabb hármas előírást, az úgynevezett 3G-szabályt, amelynek elnevezését a "beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek" kifejezésből képezték. Ez előírja, hogy a teljes oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek korlátozás nélkül vehetnek részt zárt térben tartott rendezvényeken, és minden további nélkül kereshetnek fel egyebek mellett vendéglőt, edzőtermet és kórházat, a többiek viszont csak friss negatív teszttel tehetik meg ezt.

Hátrány éri az oltatlanokat

Kiderült azt is, hogy október 11-étől megszüntetik a gyorstesztszolgáltatás ingyenességét az oltástól elzárkózóknak. A koronavírus ellen kifejlesztett védőoltás beadatása továbbra is önkéntes, ám aki nem él a lehetőséggel, annak felelősséget kell vállalnia döntéséért. Ez azt is jelenti, hogy az érintettek nem háríthatják tartósan az adófizetőkre a tesztelésük költségét - hangsúlyozta Markus Söder bajor miniszterelnök. A teljes oltással rendelkezők ugyanakkor érvényesíthetik az alaptörvényben garantált jogaikat, és őket nem sújthatják többé olyan korlátozások, amelyek a járvány első három hullámában az oltóanyag hiánya vagy szűkössége miatt mindenkire vonatkoztak - fejtette ki.

