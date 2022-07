Koronavírus: nagyot ugrott a kórházban kezeltek száma

Az elmúlt egy hétben 14 402 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon és elhunyt 54 beteg – írja a koronavirus.gov.hu. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 965 481-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.

Nagyot emelkedett a kórházban kezeltek száma

Jelenleg 1345 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, vagyis a múlt hét óta másfélszer annyi, 488-al több ember került emiatt valamelyik egészségügyi intézménybe. Közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen, hatósági házi karanténban pedig 1757-en tartózkodnak.

Oltáshoz készítik elő a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagát a fővárosi Honvédkórházban. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett, ezért a kormányzati tájékoztató oldalon ismét felhívták a figyelmet az oltás fontosságára. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, számukra az oltás mielőbbi felvételét javasolják. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.