Koronavírus: megérkeztek a friss magyar adatok

Az elmúlt héten összesen 12157 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 048 547-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 100 többségében idős, krónikus beteg, így a járvány hazai áldozatainak száma 47 291 főre emelkedett. Mindkét szám alacsonyabb az egy héttel korábbinál, amikor 15 ezer új fertőzöttet és 108 áldozatot regisztráltak a hatóságok.

Csökkent az aktív fertőzöttek száma

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 962 698, az aktív fertőzöttek száma pedig 38 558-ra csökkent. Jelenleg 978 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen. Mind a kórházi kezeltek, mind pedig a lélegeztetőgépen lévők száma csökkent az elmúlt egy hét során. Hatósági házi karanténban 1641-en vannak.

Csökkent a fertőzöttek száma. Fotó: Getty Images

A fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért a hatóságok őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!