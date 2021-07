Kornavírus: további oltásra buzdít a NOB-elnök

Japán közben meghosszabbítja a vészhelyzetet, így lehet, hogy a tervezettnél is kevesebb nézőt engednek majd be az olimpiai versenyekre.

A japán kormány várhatóan legalább további két héttel meghosszabbítja a Tokió környékére vonatkozó vészhelyzeti szabályokat. Elképzelhető, hogy a tervezettnél is kevesebb nézőt engednek majd be a július 23-án kezdődő olimpia versenyeire.

Koronavírus: ennyi fertőzést okozhatott a foci-Eb a skótoknál A részleteket itt találja. h i r d e t é s

Döntés július 8-án várható

A koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges szabályok július 11-ig vannak érvényben, a legújabb fertőzési adatok viszont romló tendenciát mutatnak. Szerdán a fővárosban 714 új fertőzöttet találtak, ami több mint egy hónapja a legmagasabb napi esetszám. Csütörtökön négy kormányzati forrás is megerősítette a Reuters hírügynökségnek, hogy a szigorítások hosszabbítását tervezi a kormány Tokióban és három szomszédos prefektúrában is. A döntés július 8-ra várható, azután, hogy Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke megérkezik a játékok helyszínére.

Még kevesebb néző

A vészhelyzet meghosszabbítása azt is jelentheti, hogy a tervezettnél is kevesebb nézőt engednek majd be a versenyekre. A szervezők tíz napja jelentették be, hogy az adott helyszín befogadóképességének legfeljebb ötven százalékát lehet megtölteni szurkolókkal, a maximális létszám tízezer ember lehet. De már akkor jelezték, hogy amennyiben július 12-ig rosszabbodik a járványhelyzet, és ismét vészhelyzetet kell hirdetni, teljes egészében kizárhatják a nézőket. A tokiói játékok versenyein külföldi nézők egyébként sem lehetnek jelen.

A NOB-enök szerint a világ minden megmozdulásukat figyeli majd. Fotó: Getty Images

Thomas Bach további oltásra ösztökél

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke arra buzdít, hogy lehetőség szerint az eddigieknél is nagyobb mértékben oltsák be a koronavírus ellen a július 23-án kezdődő tokiói játékok résztvevőit és közreműködőit. Az olimpiai közösségnek küldött levelében a német sportdiplomata azt írta, hogy a külföldről érkező delegációk tagjainak 84 százaléka oltottként érkezik majd Japánba. "Bár ezek a számok már meghaladják az előzetes várakozásainkat, mindenkit arra buzdítok, kövessen el mindent azért, hogy még magasabbak legyenek" - fogalmazott Bach. Arra is kérte a versenyzőket, hogy minél hamarabb ismerkedjenek meg a játékok ideje alatt rájuk is érvényes szabályozásokkal, amelyek a koronavírus terjedését hivatottak meggátolni. "Emlékeztetnem kell benneteket arra, hogy mi mindannyian az ötkarikás mozgalmat képviseljük, és a világ bennünket fog nézni, figyelve minden megmozdulásunkat" - hangsúlyozta Thomas Bach.

A sportdiplomaták és az újságírók jól állnak

A NOB-elnök szerint az ötkarikás világszervezet Japánba érkező tagjainak körében közel százszázalékos lesz az átoltottság, illetve az immunitás."Információink szerint a médiamunkások 70-80 százaléka is megkapta már az oltást" - tette hozzá.

A pandémia miatt tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia továbbra is a kritikák kereszttüzében áll, egy közelmúltbeli közvélemény-kutatás szerint a japánok többsége azt szeretné, ha ismét elhalasztanák vagy törölnék.

