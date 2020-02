Kiengedik a karanténból az egyik magyart

Ahogy már korábban is megírtuk, több embert is megfigyelés alatt tartanak Magyarországon. Egyikük egy magyar egyetemista, akit szombaton fertőzésgyanúval elkülönítettek a Liszt Ferenc repülőtéren. Őt is - a másik 8 személlyel együtt - a Dél-pesti Centrumkórház erre kialakított épületében helyezték el, a többi érintettől is elkülönítve. Az egyetemista még a lezárás előtt vonattal ki tudott menekülni Vuhanból. Onnan eljutott Pekingbe, majd Európába. A repülőn kiszűrték, azért vitték be a kórházba. Ám ha továbbra sem mutatja afertőzésjeleit, csütörtökön kiengedik.

Mindenki jól van

Szlávik János a napokban azt közölte, hogy mindenki jól van, de a tünet- és panaszmentességük ellenére fenntartják a karantént. Látogatót nem fogadhatnak, a hozzátartozókkal telefonon tartják a kapcsolatot. A hét magyar, akik a hétvégén érkeztek haza, a kórházban naponta orvosi ellenőrzésen esnek át. Mivel a lappangási idő átlagosan öt nap, csütörtökön és pénteken fokozottan figyelik majd őket. A kínai nőnél, aki pénteken lázasan érkezett repülővel Budapestre, a kezdeti tünetek sem utaltak koronavírus-fertőzésre, de elővigyázatosságból őt is elkülönítették.

A főorvos kiemelte, hogy rengetegen szeretnének "gyorstesztet" csináltatni, de ilyen a koronavírusra nem létezik. Arra csak diagnosztikai tesztek vannak, amelyeket Magyarországon kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központban végeznek el.

Védőmaszkos turisták a lappföldi Rovaniemi repülőterén. Fotó: MTI/EPA/COMPIC/Kaisa Siren

Eddig 900 utast vizsgáltak meg

A Liszt Ferenc-repülőtéren eddig csaknem 900 olyan utas szűrését végezték el a koronavírus-járvány miatt, aki közvetlen járattal érkezett Kínából a magyar fővárosba - közölte Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője. A Kínából közvetlenül érkező járatok mindig a 39-es kapuhoz állnak be, majd miután az utasok átjöttek az utashídon, hőkamerával és hőmérővel megmérik a hőmérsékletüket.

Ha egy utasnál 38 fokos vagy magasabb testhőmérsékletet mérnek, elkülönítik, felveszik az adatait, kikérdezik és újabb vizsgálatokat végeznek. Amennyiben beigazolódik a fertőzés gyanúja az utast egy izolált helyiségbe kísérik, onnan pedig a mentők kórházba viszik. Ha fennáll a fertőzés gyanúja, a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ munkatársai fertőtlenítik a repülőgépet és mindazon helyiségeket, ahol az utas megfordult. Eddig egy utasnál mértek 38 foknál magasabb hőmérsékletet, ám ő sem bizonyult fertőzöttnek.

Vasárnapig még négy közvetlen járat érkezik Kínából Budapestre, hétfőtől pedig már csak az Air China Peking-Budapest járata közlekedik hétfőn, szerdán és pénteken. A Hainan Airlines közölte, hogy felfüggeszti a Csungking-Budapest járatot február 7-e és március 27-e között. A Shanghai Airlines a Csengtu-Budapest járatot február 4-étől és március 28-áig, a Hszian-Budapest járatot pedig február 6-a és március 26-a között függeszti fel. Emellett a Sanghaj-Budapest közvetlen járat is szünetel majd február 10-étől március 31-éig.

Kit különítenek el?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a járvány kitörése óta szorosan együttműködik a repülőtérrel, és biztosítják a szűrés elvégzéséhez szükséges szakembereket. Arról, hogy melyik utast kell elkülöníteni, egy orvos, egy egészségügyi szolgálat egyik munkatársa és a kormányhivatal járványügyi felügyelője együttesen dönt az Egészségügyi Világszervezet definíciói alapján. Az elkülönített utast a Szent László-kórházba viszik, majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológiai laborjában állapítják meg, hogy koronavírussal fertőzött-e. Pozitív eredményt még nem mutattak ki - ismertette Müller Cecília országos tisztifőorvos. Ez hatósági eljárás, vagyis a fertőzésgyanús utas köteles alávetni magát a procedúrának. Ezt a közérdek indokolja - fűzte hozzá.

A Budapest Airport a repülőtér teljes területén kivetítőkön és több ezer - magyar, angol, orosz, kínai és koreai nyelvű - szórólap segítségével tájékoztatja az utasokat arról, hogy mi a teendő, ha koronavírussal fertőzött régióból érkeznek, lázasnak érzik magukat vagy légzési nehézségekkel küzdenek.