Kiderült, milyen hatékony a HPV elleni oltás

A HPV-fertőzés nem csupán szexuális érintkezés útján terjedhet emberről emberre.

"Hihetetlen látni, milyen hatást fejt ki a HPV elleni vakcináció. Eredményeink igazolják, hogy csak Angliában nők százait mentette meg a méhnyakráktól. Hosszú évek óta ismert, hogy a HPV-oltások rendkívül hatékonyan segítik a vírus egyes törzsei okoztafertőzésmegelőzését, de igazán megnyugtató, hogy láthatjuk a vakcina való életben jelentkező hatását" - idézi a kutatást finanszírozó Cancer Research UK közleménye Peter Sasienit, a londoni King's College professzorát, a The Lancetben megjelent tanulmány vezető szerzőjét. Sasieni azt is hozzátette, feltéve, hogy az emberek többsége a jövőben is felveszi majd a HPV elleni védőoltást és rendszeresen eljár szűrésekre, améhnyakrákritka betegséggé válhat.

A HPV elleni védőoltás a többi között nagyban csökkenti a méhnyakrák kockázatát.

Fotó: Getty Images

Sok nő életét megmentheti a vakcina

Az Egyesült Királyságban 2008 óta oltják a tinédzser lányokat a humán papillómavírus legkockázatosabb törzsei ellen. A méhnyakrák rosszindulatú megbetegedéséért szinte minden esetben ez a fertőzés felelős, elsősorban a vírus 16-os és 18-as típusa. Amennyiben tehát az emberek védettséget szereznek a fertőzéssel szemben, úgy elejét lehet venni a méhnyaksejtek kóros elváltozásainak, egyszersmind csökkenthető a méhnyakrák előfordulása. Mindezt a mostani tanulmány számokkal is képes volt alátámasztani. A 2006 januárja és 2019 júniusa között Angliában diagnosztizált méhnyakrákos esetek számait elemezve a kutatók kimutatták, hogy az oltási program bevezetése óta 34 százalékkal csökkent a rákos megbetegedések előfordulása a 16 és 18, 62 százalékkal a 14 és 16, valamint 90 százalékkal a 12 és 13 éves kor között oltott nők körében.

Összességében a kutatócsoport becslései szerint a vakcinációs program tizenegy év alatt 450 méhnyakrákos megbetegedés, valamint több mint 17 ezer rákmegelőző állapot kialakulását segített megelőzni Angliában. "A figyelemre méltó eredmények igazolják, hogy a HPV elleni oltás életeket menthet azáltal, hogy drámaian képes csökkenteni a méhnyakrák előfordulását a nők körében. Egyszersmind arra emlékeztet, hogy a vakcinák jelentik az egyik legfontosabb eszközt ahhoz, hogy hosszabb és egészségesebb életet élhessünk" - hangsúlyozta dr. Vanessa Saliba, a brit egészségbiztonsági ügynökség (UKHSA) epidemiológus tanácsadója. "Ezt a fantasztikus sikert a HPV elleni védőoltás magas arányú felvétele tette lehetővé Angliában. Mindenkit arra biztatunk, aki jogosult a HPV-vakcinára, hogy adassa be azt, amikor felajánlják számára az oktatási intézményében" - tette hozzá.

Itthon is ingyen kérhető iskolásoknak a HPV elleni védőoltás

Magyarországon 2014-től tették térítésmentesen elérhetővé a hetedik osztályos lányok számára a HPV elleni védőoltást. Eleinte a vírus két legnagyobb kockázatot jelentő típusával szembeni vakcinát kérhették ingyenesen a szülők gyermeküknek, amelyet a 2018/2019-es tanévtől felváltott egy, a HPV kilenc típusa ellen immunizáló oltóanyag. A 2020/2021-es tanévtől a hetedikes fiúkat is beemelték az oltási programba, hogy a korosztály magasabb átoltottsága révén fokozzák a HPV elleni védelmet.

A HPV-fertőzés egyébként az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés a világon, a legtöbb szexuálisan aktív férfi és nő előbb-utóbb elkapja. A vírusnak több mint száz típusa ismert. Egyes típusok nemi szervi szemölcsöket okozhatnak, mások pedig akár rákbetegséghez vezető folyamatokat is elindíthatnak, beleértve a méhnyakrákon túl a hüvely-, szeméremtesti, végbél-, pénisz- és fej-nyaki daganatokat egyaránt.