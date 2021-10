Influenza: bizonyos törzsei már kihaltak

Egészségügyi szakemberek attól tartanak, hogy ősszel kettős járvány jöhet: a koronavírus mellett a szezonális influenza is komoly gondot okozhat.

A szezonális influenza minden évben százezrek halálát okozza világszerte, 2020 eleje óta azonban az influenzavírusok rendkívül komoly visszaszorulását tapasztalhatjuk - írta a napokban a közösségi oldalán Kemenesi Gábor. Egy nemrég megjelent, átfogó tanulmányra hivatkozva arról is beszámolt, hogy az influenzavírusok globális keringése, illetve az aktuálisan terjedő vírustörzsek megjelenése és terjedése az emberek globális mozgásaitól és a szezonalitástól függ, a koronavírus-járvány miatt lelassult világ azonban láthatóan számos influenzavírus-törzs eltűnését okozta. Ugyanis ha egy vírustörzs nem képes továbbterjedni emberről emberre, gyakorlatilag kihal. "A lezárások, utazási korlátozások hatására éppen ezt láthattuk" - mutatott rá a szakértő.

A koronavírus-járvány számos influenzavírus-törzs eltűnését okozta

Az Influenza B törzs úgynevezett Yamagata vonala, valamint számos Influenza A variáns egyszerűen kihalt, a fennmaradó törzsek és variánsok pedig bizonyos földrajzi régiókban találtak "menedéket". A H3N2-vírus Dél- és Délkelet-Ázsiában, az Influenza B Victoria variánsa Kínában, a H1N1 pedig Nyugat-Afrikában talált egyfajta menedékre és tudta fenntartani a terjedést - írta Kemenesi.

Miért fontos mindez?

A virológus pontokba szedve bemutatta azt is, hogy miért fontosak, illetve milyen tanulsággal szolgálnak a fenti információk. Véleménye szerint ez megmutatja, miként működnek a vírusok és járványok egy globális világban, valamint arra is felhívja a figyelmet, hogy a lezárások jól működtek a légúti vírusok - köztük az új koronavírus és az influenza - ellen, a pozitív hatás pedig egyértelműen emberéletekben mérhető előnyt jelent. Fontos továbbá az a felismerés is, miszerint szükség lenne egy univerzális influenzavakcinára, amely nagyon sok vagy akár minden influenzavírustörzs ellen védelmet nyújtana egyszerre.