Hongkong ezért úszta meg a járványt

Hongkongban január 23-án regisztrálták az első koronavírus-fertőzöttet. Az egészségügyet azonban már korábban felkészítették a közelgő kírzisre - írta meg a Portfólió. A hongkongi kormány képviselői a lapnak elmondták, hogy már a SARS-vírus óta számítanak egy hasonló járványra, ezért tudták időben megalapozni a megfelelő védekezést az egészségügyben és a lakosság körében egyaránt.

Jól kezelte Hongkong a járványt. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Minden adott volt

Hongkong már a 2003-as SARS-járvány idején megtapasztalta, milyen az, amikor egy fertőző betegség széles körben elterjed. Az akkori tapasztalataik pedig nagyon is jól jöttek az új típusú koronavírus-járvány kirobbanásakor. Ugyanis már bejáratott rendszerük volt az új esetek gyors azonosítására, a nyomonkövetésre és a fertőzöttek elkülönítésére is. Idejekorán megtiltották a gócpontokból érkezők beutazását, közben pedig folyamatosan hangsúlyozták, mennyire fontos a lakosság egyéni védekezése is. Az ott lakók pedig már hozzá voltak szokva ahhoz, hogy maszkot viseljenek, valamint tudták jól, hogy járványveszély idején kerülni kell a tömeget és a közösségi helyszíneket.

Nem omlott össze a gazdaság

A hongkongiakat tehát felkészülten érte a koronavírus-járvány. Azzal pedig, hogy időben megtették a szükséges lépéseket, gyakorlatilag megmentették a gazdaságot a teljes összeomlásról - a hongkongi gazdaság ugyanis már a tavalyi évet is csökkenéssel zárta. A kormány 70 gazdaságvédelmi intézkedésről döntött, a válságkezelésre pedig a GDP mintegy 10 százalékának megfelelő összeget - nagyjából 30 milliárd dollárt - költöttek. Az intézkedések következményeképpen a kormány csak minimális gazdasági visszaeséssel számol az idei évre.

