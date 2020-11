Gyengítheti az immunrendszerünket a távolságtartás?

Egy friss tanulmány szerint az évszakok, sőt a napszakok változása is hatással lehet a fehérvérsejtek számára, emiatt gyengülhet vagy épp erősödhet az immunrendszerünk, ami magyarázatot adhat arra is, miért nőtt meg ennyire a koronavírus-fertőzések száma hirtelen. Kattintson a részletekért.

Nem megyünk át a barátokhoz, nem járunk el sportolni, már jó ideje elmarad a heti piacozás, és mivel home office-ból dolgozunk, nem ülnek mellénk idegenek a buszon vagy a metrón. De még a bolti sorbanállás során sem jön senki a közelünkbe, lévén, hogy házhoz rendeljük a bevásárlást. Egyesek örülnek ezeknek a változásoknak, hiszen az életünk kényelmesebb, és mások esetleges zavaró viselkedése most jó ideig nem a napunk része. Megint mások viszont aggódnak, hogy az emberi kontaktusok elmaradása, illetve minimálisra csökkenése esetleg gyengítheti az immunrendszerünket - hiszen az emberek távolmaradásával kevesebb kórokozóval is találkozunk.

Nem kell aggódnunk, szervezetünk így is elég kórokozóval találkozik. Fotó: Getty Images

Ezt mondja a szakember

A New York Post által megkérdezett Akiko Iwasaki azimmunrendszerkutatásával foglalkozik, és azt mondja, még akkor sem kell ettől tartanunk, ha most jó ideig kétméteres távolságot tartunk másoktól, és szinte minden időnket otthon töltjük. Mivel szervezetünk még így is rengeteg kórokokozóval találkozik, szóval folyamatos ingerek érik.

h i r d e t é s

A gyerekkori vakcinák, valamint a szervezet azóta felépített védelmi rendszere pedig olyan védettséget jelent, ami nem múlik el egyik hétről a másikra. Természetesen fokozhatjuk immunrendszerünk ellenállóképességét, egészségesen étkezünk, rendszeresünk mozgunk, eleget alszunk, és próbáljuk csökkenteni a stresszt, illetve mindenkinek fokozottan ajánlott az influenza elleni védőoltás beadatásával is tenni saját- és környezete egészségéért.