Fotók: új helyen állomásoznak az oltóbuszok

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, a napokban megkezdték a munkát a Magyar Honvédség oltóbuszai.

A katonák beoltása után már ezek a járművek is a lakosság koronavírus elleni immunizálásában vesznek részt. Az oltóbuszok elsőként Nógrád megyében állomásoztak, most pedig a Komárom-Esztergom megyei kistelepüléseken van a sor.

Az oltóbuszokon folyó munkálatokba az alábbi fotók segítségével leshetünk be. Kovács Attila képeiből válogattunk.

A Komárom-Esztergom megyei Annavölgyben állomásozik a Magyar Honvédség oltóbusza.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Az egyik buszon Mikecz Péter orvos alezredes oltja be az érkezőket a Moderna oltóanyagával.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Az oltóbuszok előnyei

Az oltóbuszok segítségével hamarabb hozzájuthatnak az új típusú koronavírus elleni védőoltáshoz a kisebb településeken élő emberek. A járművekkel ugyanis olyan helyekre is elvihetik a védőoltásokat, ahol csak mérsékelt az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés - ismertette Mikecz Péter alezredes.

A járműveken naponta mintegy 150-en kaphatnak COVID-19 elleni oltást. Egy buszon 10 fős személyzet dolgozik, és a sürgősségi ellátás is biztosított. Az oltóbuszok felszereltsége egyébként megegyezik egy oltópontéval. A regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek

A munkában Miltényi Eszter törzszászlós, asszisztens is segédkezik. Fotó: MTI/Kovács Attila

Az oltóbuszokon várandós nőket is fogadnak. Fotó: MTI/Kovács Attila

Három napig lesznek a megyében

Komárom-Esztergom megyébe öt oltóbusz érkezett, és három napon keresztül dolgoznak itt - közölte Kancz Csaba megyei kormánymegbízott. "Nagyon örülünk, hiszen teljes felszereléssel érkeztek: orvosok, mentőápolók, szakasszisztensek és adminisztrációs munkát végzők. Így gyakorlatilag helybe érkezik az oltás" - fogalmazott.

