Egyre több országban terjed az új vírus

Az új koronavírus az elmúlt napokban több európai országban - például Spanyolországban, Ausztriában, Horvátországban és Svájcban - is megjelent. A Spanyolországhoz tartozó Tenerifén például több száz embert helyeztek karantén alá, miután fertőzöttnek találtak egy Lombardiából érkezett vendéget. Az olasz orvost és feleségét már kórházban ápolják. Az már biztos, hogy a tenerifei szállodában magyarok is tartózkodnak, de a számuk még nem ismert. Az érintett szállodától néhány kilométerre élő, neve elhallgatását kérő fiatal magyar nő szerint egyébként a helyzet ellenére nem tapasztalható pánik Tenerife déli részén. Mint mondta, maszkot viselő rendőrök sokasága vette körbe a szállodát, akik távozásra szólítják fel az ott bámészkodókat, a lezárás ugyanakkor csak a szálloda közvetlen környezetét érinti. A helyiek úgy tudják, nagyjából ezer embert helyeztek karanténba.

Közben négy új halálesetet jelentettek Észak-Olaszországból, így az országban már 11-re emelkedett az új koronavírus áldozatainak száma. Az Olaszországgal szomszédos államok azonban a helyzet ellenére nem zárják le határaikat. "Megállapodtunk, hogy nyitva tartjuk a határokat, mert azok lezárása aránytalan és nem hatékony intézkedés lenne jelen pillanatban" - közölte Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter.

Magyarok is vannak a karantén alá vont tenerifei szállodában. Fotó: Getty Images

Több magyar is kórházba került

Kedden egy újabb magyar került kórházi karanténba Budapesten koronavírus-fertőzés gyanúja miatt. A Lombardiából visszatért kamionsofőr nem lázas, de nem érzi jól magát. Két hétig karanténban lesz. Közben egy Bécsben élő magyar is kórházba került koronavírus-gyanúval. A nő január vége óta folyamatosan járta Európát. Legutóbb Velencében volt, onnan vonattal utazott haza az osztrák fővárosba, ám azóta nem érzi jól magát. Belázasodott, ezért felhívta a koronavírussal kapcsolatos ügyeleti telefonszámot. Miután elmondta tüneteit, azonnal kórházba szállították. De a napokban derült ki az is, hogy a Japán partjainál vesztegelő Diamond Princess nevű üdülőhajón szolgáló egyik magyarnál is kimutatták az új koronavírust. Őt elkülönítették, néhány napon belül átszállítják egy kórházba vagy egy megfigyelő központba.

Két új fertőzött Németországban

Ahogy korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, január végén már Németországban, pontosabban a bajorországi tartományban is megjelent az új típusú koronavírus. A napokban viszont két újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést - két olyan tartományban, amelyet eddig nem érintett a járvány.

Az egyik új fertőzést Baden-Württembergben regisztrálták. A kórokozó valószínűleg egy olaszországi úton került az illető szervezetébe. A 25 éves férfi ugyanis nemrég az észak-olaszországi Milánóban, a koronavírus-járvány európai gócpontjának térségében járt. Influenzaszerű tünetekkel fordult orvoshoz, majd a vizsgálatok kimutatták szervezetében a vírus jelenlétét. A beteget kedd este szállították kórházba. Emellett Észak-Rajna-Vesztfáliában is találtak egy fertőzöttet, őt a düsseldorfi egyetemi klinikára szállították.

Németországban egyébként eddig 16 koronavírus-fertőzést regisztráltak. A Vuhanból hazaszállítottak körében két embernél mutatták ki a vírust, a többi 14 eset pedig az első németországi fertőzéssel hozható kapcsolatba. A fertőzöttek többségét időközben gyógyultnak nyilvánították és hazabocsátották.

"Meg kell állítani a járványt"

"A világ egész egyszerűen nem készült fel arra, hogy szembeszálljon az új koronavírussal - véli Bruce Aylward, a WHO kínai misszióvezetője. A dél-koreai elnök, Mun Dzse azonban kijelentette, hogy a héten mindenképpen meg kell állítani az új koronavírus járványát Dél-Koreában. Mint monda, már nem elég, hogy esetleg katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítják a Szöultól 300 kilométerrel délkeletre lévő Tegú várost, ahol afertőzésgyorsan terjedt az utóbbi napokban. Keddre már 977-re nőtt a fertőzöttek száma az országban. Iránban három új halálos áldozata van a kórnak, Irakban pedig egy négytagú család fertőződött meg a vírussal. Ők korábban Iránban jártak.