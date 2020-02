Koronavírus: magyar beteget vizsgálnak Bécsben

Koronavírus gyanújával szállítottak kórházba egy magyar nőt Bécsben - írja az Index. A lapnak nyilatkozó Miháczi Bea két hete tért haza a velencei karneválról, és azóta szűnni nem akaró tünetek gyötrik.

A Bécsben élő nőnél néhány nappal az olaszországi utazást követően jelentkeztek az első tünetek. Kezdetben csak köhögött, majd a láza is felemelkedett, így napokra ágynak dőlt. Bár többször volt orvosnál, és antibiotikumos kúrát is végigcsinált, a panaszai nem enyhültek. Hiába jelezte az orvosnak, hogy nincs jól - pénteken még el is ájult - az hazaküldte őt.

A legfontosabb tudnivalók a koronavírusról Az új koronavírus 2019 decemberében jelent meg egy 12 milliós kínai városban, Vuhanban. A betegség terjedéséről, tüneteiről és kezeléséről mindent megtudhat az alábbi cikkünkből!

Végül a központi számon kért orvosi segítséget. Mentőt küldtek érte, és közölték vele, hogy a koronavírus-fertőzés veszélyét is meg fogják vizsgálni. Kérték, hogy úgy pakolja össze a ruháit, hogy azokat a kórházban meg kell semmisíteni, ha igazolódik afertőzésgyanúja.

Jelenleg a bécsi Ferenc József Császár Kórházban fekszik egy modern, négyágyas szobában egyedül. Az első EKG-vizsgálat normális értékeket mutatott, délután mintát is vettek tőle, aminek várhatóan holnap délutánra lesz meg az eredménye - számol be az esetről az Index.

Budapesten is megfigyelés alatt egy magyar beteg

Budapesten egy Lombardiából visszatérő magyar kamionsofőr került karantén alá, miután jelezte, hogy nem érzi jól magát. Láza nincs, a kórházban azonban elkülönítették és két hétig megfigyelés alatt tartják majd. Tenerifén is több magyar turista került karantén alá egy hotelben, miután egy olasz vendégnél diagnosztizálták a koronavírust.