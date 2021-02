COVID-19: így növelhetjük túlélési esélyeinket

Az életkor és a krónikus betegségek mellett a testsúly is jelentősen befolyásolja a koronavírus-fertőzés lefolyásának súlyosságát, ezáltal pedig a túlélési esélyeinket is. A tavaszi karantén - a mozgásszegény életmód és az egészségtelen ételek bespájzolása miatt - sokaknál plusz kilókat eredményezhetett. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a védekezésben döntő jelentőségű a túlsúly leadása is, az elhízottak köréből ugyanis több súlyos állapotú beteg kerül ki, mint a normál testsúlyú személyek közül. Ennek hátterében valószínűleg a súlyfelesleg miatt kialakult kísérőbetegségek, valamint a tüdő állapotára kifejtett hatások állnak. Ez ráadásul a fiatalokra is érvényes.

Nagy a kockázat

A felesleges kilók egyértelmű veszélyt jelentenek az új típusú koronavírus okozta betegség tekintetében, és Magyarország nem áll jól ezen a téren: a felnőtt lakosság csaknem kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. 2018-ban például hazánk volt a világ negyedik legelhízottabb országa. "Azelhízásmaga után vonja többek között a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek és egyes daganatos betegségek kockázatának növekedését. Mindezek pedig komoly kockázati csoportba sorolhatják a betegeket egy olyan vírusjárvány esetén, mint most a koronavírus. Aki megkapja a betegséget, súlyosabb állapotba kerülhet, és megnő a halálozás kockázata is" - hívta fel a figyelmet dr. Bajnok Éva diabetológus.

A túlsúly leadása sokkal nagyobb szerepet játszik, mint elsőre gondolnánk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A fiatalok is veszélyben vannak

Mivel a tájékoztatások rendre az idősek érintettségét emelik ki, fiatalabbak talán nagyobb biztonságban érzik magukat. Azonban a legújabb adatok szerint nemcsak a 65 év felettiek és az ismert krónikus betegek tartoznak a veszélyeztetettek közé, hanem a 60 év alatti, ám túlsúlyos személyek is. Egy kutatás szerint a fiatal, de túlsúlyos koronavírus-fertőzöttek kétszer gyakrabban igényelnek sürgős beavatkozást, mint a normál súlyúak. Ennek hátterében vélhetően a tüdőre nehezedő nyomás és a szerv rosszabb állapota állhat - mondja a szakember. Ez persze egyúttal azt is jelenti, hogy az idős, túlsúlyos emberek halmozottan veszélyeztetettek. "Ezért elengedhetetlen, hogy a fiatalabbak vigyázzanak szüleikre, nagyszüleikre, és hívják fel a figyelmüket az egészséges táplálkozás fontosságára, adott esetben pedig segítsenek életmódváltásban" - tanácsolja a diabetológus.

Mit tehetünk a kockázat csökkentéséért?

Kétségbeesés ésfélelemhelyett a koronavírus-járvány idején is érdemes belefogni az életmódváltásba, mert a kedvező hatások gyorsan kialakulhatnak, így rövid távon is hasznosak lehetnek. Érdemes tehát minél előbb beépíteni az életünkbe a rendszeres testmozgást, szükség esetén pedig kezdjünk el egy diétát is. Mindenkinek fontos ebben az időszakban, hogy fokozottan ügyeljen a hasi elhízás elkerülésére és az egészséges haskörfogat elérésére, a home office és a sok ülőmunka ugyanis pont ebből a szempontból veszélyes. Jó tudni továbbá, hogy az edzettség védelmet nyújt a súlyos állapotba kerülés ellen - erre a normál testsúllyal rendelkezőknek is figyelniük kell.

Ezt nyerjük a fogyással

A súlyvesztés jobb állapotú immunrendszert eredményez, a megfelelő életmóddal tehát növelhető a koronavírus-fertőzéssel szembeni ellenállóképesség is - emelt ki Dr. Bajnok Éva. Hangsúlyozta, a túlsúlyos embereknek a járvány idején gondolniuk kell arra, hogy esetleg rizikót jelentő, fel nem ismert krónikus betegségük is lehet. A legjobb, ha ők úgy tekintik, mintha igazoltan a kockázati csoportba tartoznának, és emiatt fokozottan vigyáznak magukra. "Ebben az esetben azt javaslom, hogy vegyenek részt szűrővizsgálatokon és adják le túlsúlyukat, ha szükséges, szakértői segítséggel" - tanácsolja a doktornő. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy továbbra is mindenkinek ajánlott az életkor és nem szerinti szűrővizsgálatokon való részvétel, hiszen a rendszeres szűréssel megelőzhető daganatos betegségek előfordulási gyakorisága sajnos a járvány ideje alatt sem csökkent.

