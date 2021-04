COVID-19: ezeken a helyeken kevesebben halnak bele

A napfényes területeken kimutathatón alacsonyabb a COVID-19 halálozási rátája - közölték az Edinburghi Egyetem kutatói. Ahogy arról a Medical Xpress portál is beszámolt, a skót kutatók a 2020 januárja és áprilisa között regisztrált, végzetes kimenetelű koronavírus-fertőzéses eseteket vizsgálták meg az Egyesült Államok 2474 megyéjében, majd a halálozási adatokat összevetették a helyszínek azonos időszakra vonatkozó UV-szintjével.

Úgy tűnik, a COVID-19-betegeknek jót tesz a természetes napfény. Fotó: Getty Images

Az eredményekből világosan kirajzolódott, hogy azokon a területeken, ahol a legmagasabb volt az UV-A-sugárzás (ez a típusú ultraviola sugárzás adja a napsütés 95 százalékát), a COVID-19 okozta halálozás aránya alacsonyabb volt, mint a borongós, kevésbé napfényes helyeken. Az elemzést ezután megismételték Angliában és Olaszországban is, az eredmények pedig változatlanok maradtak. A British Journal of Dermatology szaklapban közzétett tanulmányban a szakemberek figyelembe vették azokat a tényezőket is, amelyek összefüggésben állnak a COVID-19 fokozott kockázatával, így például az életkort, az etnikai hovatartozást, a társadalmi-gazdasági helyzetet, a népsűrűséget, a levegőszennyezést, a hőmérsékletet és az adott hely fertőzöttségi szintjét is.

A kutatók kiemelték, hogy a COVID-19 halálozási rátája nem állt összefüggésben az alanyok D-vitamin-szintjével, lévén csak azokat a területeket vonták be a vizsgálataikba, ahol a szervezetben a természetes D-vitamin-termelődést beindító UV-B-sugárzás elhanyagolható mennyiségű volt. Azt, hogy az UV-A-sugárzás miért van jótékony hatással a koronavírus-fertőzöttek gyógyulási esélyeire, egyelőre nem tisztázott, a szakemberek ugyanakkor azt feltételezik, hogy a napfény hatására a bőr nitrogén-monoxidot bocsát ki, ami képes csökkenteni a SARS-CoV-2 vírus szaporodási képességét. Ezt a tényt korábban már néhány laboratóriumi tanulmány is megállapította.

A szóban forgó alanyokkal készült korábbi kutatások során az is bebizonyosodott, hogy a napfénynek való kitettség összefüggést mutatott a szív- és érrendszeri betegségek, köztük amagas vérnyomásés a szívroham alacsonyabb rizikójával. Amennyiben további kutatások is igazolják a napsugarak, különösen az UV-A-sugárzás jótékony hatását, azzal még több fertőzött életet menthetnek meg a szakemberek.

