Az idegrendszert is károsíthatja a koronavírus

Kínai kutatók atomi szinten azonosították azt a mechanizmust, hogy miként fertőzi meg az új koronavírus az embert. Az eredményeiknek a prevencióban is fontos szerepük lehet és hozzájárulhatnak új gyógymódok kifejlesztéséhez.

A Science című tudományos folyóiratban szerdán közzétett tanulmányukban a kutatók leírták annak receptornak a szerkezetét egy sejt felületén, amelyre az új koronavírus nyomást gyakorol, hogy bejuthasson az emberi szervezetbe. A Westlake Institute for Advanced Study és a Cinghua Egyetem kutatói kimutatták, hogy az új koronavírus kötődése azonos a SARS-koronavírus kötődéséhez, de számos szekvenciavariáció és szerkezeti eltérés megváltoztathatja az ACE2 nevű receptor affinitását a vírushoz. Hasonló eredményre jutottak a Texasi Egyetem és az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézet kutatói, akik szintén kimutatták, hogy a SARS-CoV-2 néven jegyzett új koronavírus a SARS-vírussal azonos ACE2 receptorhoz kötődik, de az új koronavírus esetében az ACE2 kötődése tízszer, hússzor magasabb, mint a SARS-vírus esetében, ami megmagyarázhatja az új koronavírus emberek közötti könnyebb terjedését.

"Kutatásunk eredménye nemcsak megvilágította a vírusfertőzés mechanisztikus megértését, de megkönnyíti a vírusészlelést és vírusellenes terápiák kifejlesztését" - közölték a tanulmány szerzői.

A központi idegrendszert is károsíthatja

Egy másik kutatásban kínai orvosok felfedezték, hogy az új koronavírus képes károsítani a beteg központi idegrendszerét. A pekingi orvostudományi egyetem mellett működő Ditan Kórház orvosai csütörtökön jelentették be, hogy meggyógyítottak egy férfi beteget, akinek agy-gerincvelői folyadékában találtak új koronavírust.

Kínai kutatók még pontosabban feltérképezték, hogyan terjed a koronavírus. Fotó: Getty Images

Korábbi tanulmányokban a tudósok már kimutatták, hogy a SARS-CoV-2-vírus több szervet, köztük a veséket, májat és a szívet is megtámadhatja, de a központi idegrendszer károsodását még nem jelentették. Az 56 éves betegnél január 24-én diagnosztizálták az új koronavírus-fertőzést a kórházban, tünetei súlyosak voltak, nem reagált a hagyományos kezelésre - közölte a kórház.

Intenzív osztályon ápolták, ahol öntudatcsökkenés jeleit észlelték, holott a CT-vizsgálatok nem mutattak semmilyen abnormális jeleket.

Az orvosok elvégezték az agy-gerincvelői folyadék mintáinak génszekvenálását és megerősítették a koronavírus jelenlétét, agyvelőgyulladást (encephalitis) diagnosztizáltak a betegnél.

Vírusos agyvelőgyulladással kezelték, amely után a beteg neurológiai tünetei fokozatosan megszűntek. A férfit február 25-én bocsátották el a kórházból.

Az már korábban is ismert volt, hogy a koronavírusok családjába tartozó SARS- és MERS-vírusok is károsodást okozhatnak a fertőzött beteg idegrendszerében, az új koronavírusról viszont ez még csak most bizonyosodott be. Szerencsére viszonylag ritkán: a kutatók hangsúlyozták, hogy a kórházukban új koronavírus-fertőzéssel kezelt 150 beteg közül csak egynél mutatták ki az idegrendszeri károsodást.

