Áttörés jöhet a Covid-gyógyításban – magyar szabadalom a vérmosás

A vastagabb fátyolfelhőzet kelet felé fokozatosan elvonul, azonban mögötte a napsütést szaharai por teheti szűrtebbé. Gomolyfelhők is képződnek, illetve érkeznek északnyugat felől. Csapadék nem valószínű. A déli szél nagy területen megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. A délutáni 31, 37 fokról késő estére 25 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Extrém UV-sugárzás várható, illetve továbbra is másodfokú figyelmeztetés van érvényben a magas napi középhőmérséklet miatt.