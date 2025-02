10 hasznos tanács, amivel megúszhatjuk az influenzát

„Más betegségekhez hasonlóan az influenza is megelőzhető, de legalábbis enyhíthetők a tünetei. Azonban fontos kiemelni, hogy elsősorban az általános egészségi állapotunk, az immunrendszerünk erőssége határozza meg, hogy oltás nélkül mennyire ellenálló a szervezetünk a vírusokkal szemben, és le tudja-e győzni őket szövődmények nélkül” – mondta a Budai Egészségközpont szakorvosa.

A többek között torokfájással, köhögéssel, orrfolyással, lázzal, izomfájdalmakkal járó influenzafertőzés elkerülése, illetve tüneteinek kezelése érdekében számos hatékony lépést tehetünk, akkor is, ha még nem vagyunk beoltva. Dr. Szőnyi Magdolna szerint ezeket a tanácsokat érdemes megfogadni.

Védőoltás

A védőoltás akár 70 százalékos védelmet nyújt az influenza ellen, így ez a leghatékonyabb módszer a vírus elleni védekezésben. A járványgörbe továbbra is emelkedik, az esetszámok járványküszöb alá csökkenése csak február végére valószínűsíthető, ezért, ha korábban nem is adattuk be az influenza elleni védőoltást, még mindig érdemes lehet megtenni. Alapesetben azonban a járvány kialakulása előtt, vagyis novemberben, decemberben javasolt beadatni, mivel a védettség kialakulása körülbelül 2 hétig tart. Különösen ajánlott a védőoltás a kockázati csoportba tartozóknak, így a 60 év felettieknek, 6 hónapnál idősebb gyermekeknek, és minden olyan foglalkozást végző személynek – például kórházi dolgozóknak és pedagógusoknak –, akik közösségben dolgoznak és ezáltal könnyebben megfertőződhetnek. Az oltás által nyújtott védettség normál esetben egy évig tart, de a vírus folyamatos mutálódása miatt évente ajánlott megismételni a védőoltást.

Távolságtartás

Mivel az influenzavírus cseppfertőzéssel terjed, a védőoltáson túl hatékony megelőzési mód lehet, ha a járvány időszakában elkerüljük a zsúfolt, zárt helyeket, mindenféle nagyobb csoportosulást, és a közvetlen testi kontaktust, legyen az egy ölelés, kézfogás vagy puszi, akkor is, ha a másik félnek nincs tünete. Mint minden más betegségnél, a legfontosabb, hogy ha egy kicsit is rosszul érezzük magunkat, maradjunk otthon és dolgozzunk home office-ból, vagy ha erre nincs lehetőségünk, kérjünk betegszabadságot. Láz esetén mindenképp hívjuk fel a háziorvost, aki dönt a további teendőkről, szükséges vizsgálatokról és kezelésről. Elengedhetetlen, hogy betartsuk ezeket a szabályokat, hiszen egy nem megfelelően kikezelt influenzás megbetegedésnek később akár komolyabb szövődményei lehetnek, mint például tüdőgyulladás.

A maszkviseléssel is csökkenthető a vírus átadása. Fotó: Getty Images

Maszkviselés

Járvány idején viseljünk maszkot, különösen zárt terekben, tömegközlekedési eszközökön, kórházakban és beteg emberek közelében, főként akkor, ha akut légúti tüneteink vannak.

Higiéniai intézkedések

Ahogy a koronavírus-járványnál megtanultuk, a higiéniás rutin betartása a megelőzés egyik alapeszköze. Mossunk kezet rendszeresen, naponta többször, legalább 20 másodpercig szappannal, vagy ha erre éppen nincs lehetőség, használjunk alkoholos kézfertőtlenítőt. A kezünk mellett a gyakran használt felületeket és tárgyakat is fertőtlenítsük rendszeresen – a munkahelyen például a billentyűzetet, az asztalunkat és a kilincseket. A vírusok úgy is bejuthatnak szervezetünkbe, ha fertőzött kézzel a szemünkhöz, orrunkhoz vagy a szánkhoz nyúlunk, ezért kerüljük az arcunk érintését, és a könyökhajlatunkba vagy zsebkendőbe köhögjünk, tüsszentsünk.

Szellőztetés

A friss levegő nemcsak a vírus terjedését segít csökkenteni a zárt terekben, hanem a koncentrációt is javítja. Éppen ezért naponta többször, akár óránként 5-15 percig érdemes jó alaposan kiszellőztetni otthon és a munkahelyen is. Azokban a klimatizált helyiségekben, ahol nincs lehetőség szellőztetésre, ott tanácsos gyakrabban elvégezni a klímaberendezés szakszerű tisztítását, fertőtlenítését. A szellőztetés mellett a szabadban töltött időnek is jótékony hatása van.

Helyes táplálkozás

Minél erősebb az immunrendszer, annál jobb a szervezet védekezőképessége, ezt pedig elsősorban kiegyensúlyozott, vitamindús és tápanyagokban gazdag táplálkozással érhetjük el. Fogyasszunk naponta nyers zöldséget és gyümölcsöt, lehetőleg többfélét. A savanyú káposztának és a sütőtöknek például rendkívül magas a C-vitamin tartalma, de a természetes immunerősítők közé tartozik a gyömbér, a citrom, a méz, a propolisz és a kasvirág (másnéven echinacea) is, amelyek fogyasztása például teaként nemcsak egészséges, de finom is.

Rendszeres testmozgás

Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a rendszeres testmozgás is, ami javítja az állóképességet, pozitív hatással van a hangulatunkra és az alvásminőségre. A téli hidegben is törekedjünk arra, hogy a friss levegőn sétáljunk vagy sportoljunk, de ha erre nincs lehetőség, mozogjunk otthon vagy az edzőteremben.

Ágynyugalom és folyadékfogyasztás

Amennyiben minden igyekezetünk ellenére mégis elkapjuk a vírust, aludjunk eleget és napközben is pihenjünk. Emellett fogyasszunk legalább 2-2,5 liter folyadékot víz és gyógytea formájában. Az alkoholt mindenképpen kerüljük a betegség ideje alatt!

Gyógyszerek alkalmazása

A tünetekkel járó időszakban felnőtteknek napi 1000 mg C-vitamin, 3000 NE D-vitamin szedése javasolt, valamint gyulladáscsökkentők, például diklofenák, ibuprofen a láz, fájdalom és a gyulladás csökkentésére. Gyermekeknek természetesen az életkornak és a testsúlynak megfelelő dózisban kell beadni ezeket. Amennyiben orrdugulás és orrváladékozás jelentkezik, alkalmazzunk nyálkahártya lohasztó orrspray-ket, mivel szövődményként arcüreg-, homloküreg-, valamint középfülgyulladás is kialakulhat. Torokfájás, rekedtség, erős száraz köhögés esetén a helyileg ható torokfertőtlenítők, gyulladáscsökkentők, valamint a száraz köhögést enyhítő köhögéscsillapítók jelenthetnek enyhülést. Fülfájdalom, halláscsökkenés, kifejezett melléküreg fájdalom esetén javasolt fül-orr-gégész szakorvost felkeresni, mivel ezek a már kialakult szövődményt jelezhetik. Antibiotikumot kizárólag orvosi utasításra szedjünk, mivel csak olyankor indokolt az alkalmazása, ha bakteriális fertőződés alakul ki a vírusos influenza következtében.

Gyógynövények alkalmazása

Az influenza tüneteinek enyhítésére érdemes gyógynövényeket is bevetni, például kamillateával inhalálni napi 2-3 alkalommal, amelybe csepegtethetünk eukaliptusz vagy mentaolajat is, mivel az illóolajoknak szintén jótékony hatása van az immunerősítésben. A kakukkfű, a cickafark és a lándzsás útifű csillapítják a köhögést, csökkentik a gyulladást és tisztítják az orrjáratot, így a belőlük készített teákkal és patikában kapható szirupokkal is kezelhetjük a megfázásos tüneteket. Ha azonban a tünetek nem enyhülnek pár napon belül, forduljunk orvoshoz.

Ezek a tanácsok együttesen segíthetnek csökkenteni az influenzafertőzés kockázatát és súlyosságát, továbbá felgyorsíthatják a gyógyulási folyamatot.