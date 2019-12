Vérplazmával növesztik vissza a nők haját

A Mayo klinika beszámolója szerint az intézmény floridai kampuszán végzett kutatások szerint a saját vérből származó vérlemezkék új lehetőséget teremtenek a nők kopaszodásának kezelésére. Egy kísérleti tanulmány olyan vérlemezkékben gazdag plazmát (PRP) különített el, amely a természetes növekedési faktorokat felhasználó regeneráló terápiával visszanöveszti a hajat legalább olyan jól, mint más, a piacon elérhető kezelések.

A nők hajhullását új módszerekkel is meg lehet állítani. Fotó: iStock

A hajhullás akkor fordul elő, ha a hajnövekedés és a hajszálak elvesztésének ciklusa felborul, vagy ha a szőrtüsző megsérült. A hajhullásnak több oka lehet, és nem minden kezelés működik minden hajhullás esetén. A betegség legelterjedtebb változata a férfias típusú hajhullás (androgén alopecia), amely a nőknél is előfordulhat. Ennek az az oka, hogy a hajhagymák nagyon érzékenyek a férfi nemi hormonra, a tesztoszteronra, illetve annak bomlástermékére, a dihidrotesztoszteronra (DHT). A rendellenesség elsősorban a menopauza után jelentkezik, amikor a hormonháztartás egyensúlya felborul, több férfihormon jelenik meg a szervezetben, és a hatásukat ellensúlyozó ösztrogén női hormon mennyisége pedig csökken.

Kiiktatni a tesztoszteront

A kezelések egy része arra irányul, hogy egy alfatradiol nevű hatóanyaggal feltartóztassák a tesztoszteron DHT-vé átalakító enzim működését. Egyesfogamzásgátlótablettákban is vannak olyan vegyületek, amelyek hatásosak. De használják a minoxidil nevű hatóanyagot is, amelynek a hatásmechanizmusa még nem teljesen ismert, ráadásul egyeseknél komoly mellékhatásokat is kiválthat. Az eljárásokkal egyelőre az a gond, hogy amint abbamarad a hatóanyag alkalmazása, a hajhullás folytatódni fog. Habár az androgén alopecia nem okoz teljes kopaszságot a nőknél, csúnyán megritkítja a hajukat a választék mentén és a fejtetőn. Magyarországon a változókorba lépő vagy azon túljutott nők mintegy 40 százalékát érinti a hajhullás kisebb-nagyobb mértékben.

A Mayo klinika kutatói a közelmúltban már befejezték az PRP felhasználásával történő kezelés bevezetését megelőző klinikai vizsgálatot. Az eredmények, amelyeket a Journal of Dermatological Surgery című folyóiratban tettek közzé, azt mutatják, hogy a nők hajhullása hatékonyan akadályozható azzal, hogy a vérlemezkékben gazdag plazmát a fejbőrükbe injektálják.

"Az androgén alopecia kezelésének legnagyobb kihívása, hogy sok nőt érint a rendellenesség, és ez általában szorongást vált ki, miközben kevés lehetőség van a probléma kezelésére" - mondta Alison Bruce, a Mayo klinika dermatológusa, a tanulmány vezető kutatója. A minoxidillel való helyi kezelés az ápolás jelenlegi legelterjedtebb módszere, azonban a naponta szükséges beavatkozás megnehezíti a betegek életét - állítja Bruce. Alternatív megoldásként a PRP a test saját regeneráló képességét használja fel a haj növekedésének helyreállításához és fenntartásához. Ebben a kezelésben a vérlemezkéket elkülönítik a beteg saját véréből, majd az így kapott koncentrátumot injekciózzák a fejbőrbe.

Már bizonyított az eljárás

Egy kontrollkísérletben a kutatók 19 véletlenszerűen kiválasztott nő hajhullásának változását követték. A résztvevőknél minoxidilt alkalmaztak 12 hétig, majd 8 hét alatt kimosták a fejbőrből, mielőtt az PRP injekciókat beadták 12 hét alatt. A Mayo kutatói nagy felbontású kamerát és egy speciális szoftvert használtak a hajszálak megszámlálására, a hajvastagság és a sűrűség digitális mérésére. "Érdekes, hogy mind a PRP kezelés, mind a minoxidil elősegítette a haj újbóli növekedését. Jelenleg már tudományos bizonyítékaink vannak arról, hogy a PRP ideiglenesen megújítja a hajat, és további lehetőséget kínál a betegeknek az androgén alopecia miatti hajhullás kezelésére. Kutatásunk alátámasztja, hogy a PRP hatékonyan növeli összeségében a hajszálak számát" - mondja Shane Shapiro, a Mayo klinika regeneratív gyógyítási osztályának orvosi igazgatója, a kutatás másik vezetője.

A tanulmány szerint az önkéntesek 21 százalékánál alakult ki véraláfutás vagy kellemetlen érzés a PRP injekciók után, de az így kezelt betegek általános elégedettsége magasabb volt, mint a minoxidil alkalmazása esetében. A minoxidil-kezelés során viszont nem számoltak be káros hatásokról. A Mayo klinika tanulmányának végkövetkeztetése, hogy mind a PRP, mind a minoxidil hozzájárulhat a haj visszapótlásához. Az pedig új lehetőségeket nyithat meg, ha az orvosok ezeket a terápiákat kombinálni tudják, mert nagyobb haszonnal járhatnak, mint bármelyik kezelés önmagában.