Koronavírus: itt a járvány negyedik hulláma és szemete

Hongkongban zárva maradtak az iskolák, a dolgozók jelentős része home office-ban állt munkába, a hatóságok pedig figyelmeztették az embereket, hogy kerüljék el a partot, miután a várost megközelítette a Nangka trópusi vihar. Úgy becsülték, hogy legalább 63-117 km/h vagy annál nagyobb átlagsebességű szél várható. A vihar végül eltávolodott, Vietnamban és Kambodzsában okozott áradásokat emberek tucatjait megölve. A dél-kínai nagyváros megmenekült a szélsőséges időjárás következményeitől, így a másik komoly "fejfájása", a koronavírus-járvány került ismét előtérbe. Egy elismert szakértő szerint ugyanis megérkezett a COVID-19 negyedik hulláma - számolt be róla a South China Morning Post, a város vezető lapja.

Fertőzésveszély Hongkong utcáin. Egyre több gondot okoz a járvány. Fotó: Getty Images

Az aggodalmat az váltotta ki, hogy egy 18 éves diák bement az iskolába azután, hogy nyolcadmagával egy olyan összejövetelen vett részt, ahol találkozott két (korábban a China Secret bárhoz kötődő klaszterben azonosított) fertőzöttel. A másik öt személyt karanténba helyezték, de a diák valahogy elkerülte az intézkedést. Hongkongban a nagy népsűrűség miatt minden egyes fertőzést nagyon komolyan vesznek, és erre a hatóságoknak meg is van az okuk.

A járvány nem akar távozni

Dr. Chuang Shuk-kwan, a város egészségvédelmi központjának fertőző betegségekkel foglalkozó vezetője ezzel indokolta, hogy az iskolát ideiglenesen be kell zárni, és persze mindenkit letesztelnek, akinél a megfertőződés veszélye felmerült. Sőt, egy másik intézményt is bezárnak, illetve ott is mintákat vesznek, mert közvetlenül az elsőként érintett iskola mellett található, és osztozik vele bizonyos a létesítményeken. Ez rendkívüli mértékben különbözik a magyarországi gyakorlattól. Eközben egy fogyatékkal élőket gondozó otthonban is felütötte fejét a fertőzés. Hongkongnak eddig elég jók voltak a járványmutatói, hiszen a közel 7,5 milliós metropoliszban a pandémia számláján eddig mindössze 5200 fertőzéses eset és 105 halott van. Összehasonlításképpen Magyarországon a fertőzöttek száma meghaladta a 27 ezret, a halálesetek száma pedig az ezret.

Ho Pak-leung, a hongkongi egyetem professzora, afertőző betegségekspecialistája az új esetekkel kapcsolatban kijelentette, hogy a COVID-19 télre előre jelzett új hulláma már megérkezett, és gyorsan súlyosbodhat. "A hongkongi esetek száma bizonyosan emelkedni fog, és októberben már a negyedik hullámba léptünk. Ebben a hónapban 49 esetet azonosítottak eddig (október 11-ig) főleg klaszterekben és ismeretlen forrásokkal" - mondta egy rádióműsorban. A professzor nem finomkodott, amikor kijelentette: "Mielőtt a járvány súlyosbodna, a kormánynak fokoznia kell a magas kockázatú helyek, például éttermek és bárok ellenőrzését. Ha pedig ezek nem tartják be a szabályokat, akkor azonnal büntetőeljárást kell indítani." Chuang Shuk-kwan erre reagálva azt mondta, hogy a városban még nincs vége a harmadik fertőzési hullámnak.

Vigyázó szemetek Hongkongra vessétek!

Hongkongnak nem csak a fertőzések, hanem a járvány következményei is egyre több gondot okoznak. Ilyen például a közterületeken gazdátlanul hányódó egyszer használatos maszkok begyűjtése. Ha problémás pazarlásról van szó, az egyszer használatos maszkok jelentik az új műanyag zacskókat. Becslések szerint 12-15 millió egyszer használatos arcmaszkot ártalmatlanítanak Hongkongban naponta az OceansAsia civil szervezet szerint, amely a szabad természet elleni bűncselekményeket vizsgálja és kutatja. Álláspontjuk szerint az arcmaszkok pazarlása és a velük való szemetelés mér felveszi a versenyt a műanyagzacskókéval.

Az eldobható (valójában sokkal helyesebb egyszer használatosról beszélni) maszkok viselése nemcsak azt jelenti, hogy több hulladék keletkezik, hanem egészségügyi problémákat is okozhat, hiszen megfertőzhetik a köztisztasági embereket és a hulladékgyűjtőket. A hongkongi Egészségvédelmi Központ és más testületek világszerte emlékeztetnek rá, hogy fontos a kézmosás, miután az emberek megérintették vagy eltávolították a maszkot, mert a vírus túlélhet a belső és a külső felületen egyaránt. Ezért lehetséges, hogy azok a dolgozók, akik a munkájuk jellege miatt folyamatosan maszkban dolgoznak, nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve.

Gary Stokes a hongkongi tengerparton összegyűjtött használt maszkokkal. Egyre nagyobb környezeti gondot okoznak a milliószámra eldobált védőeszközök. Fotó: oceansasia.org

Ráadásul az eldobott maszkok bekerülnek a vízelvezető csatornákba, és azokon keresztül bemosódnak a tengerbe. Gary Stokes, az OceansAsia aktivistája egy napilapnak kifejtette, hogy rengeteg piszkos maszkot gyűjtöttek be a város tengerpartjai mentén. "Hongkongban megszólalt a vészharang, mert nyilvánvalóan mi voltunk az elsők, akiket a COVID-19 valóban érintett" - mondta. Az óceánban lebegő álarcok szerinte különösen veszélyesek, mert a delfinek, teknősök és más tengeri állatok tápláléknak nézhetik őket, s ha lenyelik, a maszkok elzárhatják emésztőrendszerüket, vagy megtöltik a gyomrukat, emiatt lassan és fájdalmasan éhen halnak. A madarakat szintén veszély fenyegeti amiatt, hogy a víz felszínén úszó maszkokba belegabalyodnak.

Egyes számítások szerint havonta 129 milliárd arcmaszkkal és 65 milliárd gumikesztyűvel szennyezzük a környezetünket - számolt be róla a BBC. Most tehát nem a napozó és fürdőző turisták, hanem az eldobált védőeszközök töltik meg a koronavírus-járvány miatt elhagyatottabb tengerpartokat. A jelenség világszerte szembetűnő.

"Megpróbáljuk felhívni a figyelmet, és megmutatni az embereknek, hogy hová kerülnek az eldobott maszkok. Reméljük, hogy ez felelősségteljesebbé teszi őket. Nagyjából ennyit tehetünk" - mondta Stokes. Az OceansAsia szakemberei úgy vélik, hogy az egyszer használatos arcmaszkok kezelésének egyetlen igazi módja az, ha az emberek helyettük újra felhasználhatókat viselnek. "Ez ugyanaz, mint amikor műanyag zacskókat használtunk. Mindannyian elkezdtünk másra átváltani, mert tudtuk, hogy ez nem fenntartható, nem ez a helyes. Mindenki elkezdte használni például az újra felhasználható táskákat. Ugyanennek kell történnie a maszkokkal is. Ez egy új probléma, és rá kell ébresztenünk az embereket, hogy velünk is marad" - fejtette ki az aktivista.