Magyar találmány segíthet legyőzni a rákot

A PTE kutatói által kifejlesztett technológia rendkívül rövid fehérjeszakaszok ellen is képes hatékony immunválaszt előhívni a szervezet részéről. Ezzel egyfelől precízebbé tehetők a világjárványt kiváltó SARS-CoV-2 és egyéb kórokozók elleni védőoltások, másfelől a rák kezelésében is új lehetőségeket teremthet.

A rosszindulatú elváltozások hátterében ugyanis különböző fehérjemutációk állnak. Egy-egy mutáció elég nagy lehet ahhoz, hogy kóros sejtszaporodást indítson be, ahhoz viszont nem elég nagy, hogy az immunrendszer megfelelően fel tudjon lépni az érintett fehérjestruktúra ellen. A pécsi fejlesztéssel akár arra is meg lehetne tehát tanítani az immunrendszert, hogy az ilyen apró szakaszok ellen is sikerrel vegye fel a harcot.

A találmány részleteiről és jövőbeli felhasználásáról bővebben beszél az PTE Universitas TV videóriportjában dr. Tapodi Antal, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet egyetemi adjunktusa, illetve Czibók Balázs innovációmenedzser.