Koronavírus: így védekezzenek a rákbetegek

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. április 7. 14:49 Módosítva: 2020. április 9. 16:24

Magyarországon sok koronavírus-áldozat daganatos beteg (is) volt a kormányzati koronavírus oldalon közzétett adatok alapján. Hazánkban a vezető halálokok egyike a rákos megbetegedés, több százezer jelenleg is daganattal küzdő, vagy már gyógyult betegnek, valamint családtagjaiknak is gondolnia kell arra, mivel járhat a járvány rájuk nézve. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

A daganatos betegséggel küzdők is azok közé a magas kockázatú csoportok közé tartoznak, akiknél akár végzetes lehet az új koronavírus-fertőzés miatt kialakuló Covid-19 betegség. Az Amerikai Rák Társaság (American Cancer Society) által készített összefoglaló szerint különösen azok vannak kitéve afertőzéskockázatának, s a betegség súlyosabb következményeinek, akik éppen kezelés alatt állnak, vagy a közelmúltban fejeződött be náluk a kemoterápia, sugárterápia vagy a csontvelő-átültetés. Az ő immunrendszerük ugyanis még nagyon gyenge. Fontos azonban, hogy a ráktúlélők is fokozottan óvják magukat a fertőzésektől. Az ACS javaslata szerint minden érintett konzultáljon - természetesen ne személyesen, hanem telefonon vagy emailben - a kezelőorvosával, hiszen a szakember ismeri és érti az adott beteg kórtörténetét, s így ő tud a leginkább személyre szabott tanácsokkal segíteni. Mind a rákbetegek, mind a gyógyultak akkor cselekszenek a leghelyesebben, ha otthon maradnak.

Fotó: Getty Images A legjobb, ha megelőzzük a bajt Általánosságban elmondható, hogy mind a rákbetegek, mind a gyógyultak, valamint hozzátartozóik és gondozóik is akkor cselekszenek a leghelyesebben, ha otthon maradnak, fokozottan figyelnek a személyi higiéniára, kerülik a más emberekkel való közvetlen kontaktust, megőrzik nyugalmukat, és továbbra is szedik, illetve felügyelik az előírt gyógyszerek szedését. Tehát megelőzik a bajt, a fertőzést. Amennyiben pedig valaki épp kezelés alatt áll, orvosa már minden bizonnyal tájékoztatta, hogy a kockázatokat figyelembe véve esetében mi a helyes: felfüggeszteni a kezelést, vagy folytatni azt. Utóbbi kapcsán pedig remélhetőleg arról is beszélt, mi az a megfelelő protokoll, amit mind a beteg, mind az egészségügyi személyzet érdekében be kell tartani. Meglepő tünetek is jelezhetik Száraz köhögés, láz, végtagfájdalom: a járvány kitörésekor az orvosok ezeket jelölték meg a koronavírus-fertőzés leggyakoribb tüneteinek. Az elmúlt hetekben a betegség rohamos tempóban terjedni kezdett, már nagyjából egymillió fertőzöttről tudnak világszerte. A betegek megfigyelése során kiderült, hogy a tünetek sokkal változatosabbak lehetnek a fent felsoroltnál. Kattintson a részletekért. Lehetnek elhalasztott műtétek és terápiák Mint arról a HáziPatika.com-on korábban beszámoltunk, az onkológiai betegségek kezelésében követendő irányelveket részletes szakmai ajánlásban határozta meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai szervezete. Ebben egyértelműen kimondták, hogy jelen vészhelyzetben az onkológiai szakellátás prioritása a rákbetegség alapos gyanúja vagy diagnózisa esetén a betegek életkilátásait rontó vagy tartós egészségkárosodást okozó állapot megakadályozása vagy megfékezése. Tehát nálunk egyelőre nem várható a kezelések elhalasztása, ahogyan az USA-ban is hozzánk hasonló a helyzet. Ott azonban már a további járványügyi szigorításokkal is számolnak. "Olyan idők jönnek, amikor a rákbetegek kezelése jelentős kihívások elé néz" - mondta Dr. Len Lichtenfeld, az ACS elnökhelyettese. "Néhány ember számára ez akár a műtétek elhalasztását is jelentheti, még másoknál a rákmegelőző kezelések csúszhatnak. Előfordulhat, hogy újra kell majd ütemezni egy-egy beteg teljes terápiáját" - jegyezte meg. Lichtenfeld szerint a szakemberek mindent megtesznek azért, hogy a leginkább rászorulóknak biztosítsák a zavartalan ellátást. Arra azonban fel kell készülnünk, hogy az élet minden területét érintik majd a változások. "Mindenki türelmére szükség lesz, míg megküzdünk ezzel a járvánnyal" - tette hozzá, hangsúlyozva: fontos, hogy a betegek és kezelőik tartsák a kapcsolatot és együtt határozzák meg a következő időszak teendőit. Mindez főleg azért lényeges, mert a szakember szerint akár hónapokig is elhúzódhat a pandémia, ami viszont arra kényszeríti majd az onkológusokat, hogy jelentős változásokat hajtsanak végre a rákbetegek kezelési protokolljaiban.

Mi lesz a rákszűrésekkel? Miközben mindenkitől azt kérik a szakértők, hogy maradjanak otthon, s csak a legszükségesebb esetben hagyják el lakásukat, tanácstalanul állnak azok, akiknél most következne az esedékes rákszűrés. Mi a nagyobb kockázat, kihagyni a szűrővizsgálatot vagy elmenni rá? Dr. Richard Wender, az Amerikai Rák Társaság álláspontját idézi: "senki se menjen most egészségügyi intézményekbe rutin rákszűrésekre". Ez vonatkozik az esedékes emlő-, vastagbél-, méhnyak- vagy tüdőrák- kimutatására vonatkozó vizsgálatokra. "Ezeket el kell halasztani, de amint újra biztonságos, feltétlen pótolni kell" - szögezi le Wender, megjegyezve: ne feledjük, ezek életmentőek lehetnek, ezért különösen fontos, hogy a járvány lecsengése után azonnal visszaálljon a rend. Ha azonban valakinek tünetei vannak, aggódik, hogy esetleg daganatos, ne habozzon, lépjen kapcsolatba telefonon háziorvosával, aki segít majd abban, hogy a körülményekhez képest a legbiztonságosabban elvégezzék a szükséges vizsgálatokat. Forrás: Cancer.org



