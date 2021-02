Egy ritka, de rendkívül agresszív daganat - mi az?

Az epehólyag és az epeutak daganatai elég ritkák, s ez a betegség azon ritka kórok közé tartozik, amely a férfiaknál fordul elő kisebb arányban: a statisztikai adatok szerint 100 ezer férfiból 2-4, míg ugyanennyi nő közül 6-8 betegszik meg.

daganatos elváltozás, ám rendkívül agresszív. A tumor nemcsak az epehólyagban, hanem az epeutakban is kialakulhat: bár ritka, ám rendkívül agresszív.

Kit fenyeget az epehólyagrák? Az epehólyagrák kialakulásában nem nevezhető meg egyetlen tényező, mint fő kiváltó ok. A kockázatot növelik az epehólyagban megfigyelhető polipok, a krónikus gyulladás, epekő (különösen az úgynevezett porcelán-epehólyag), az epeutak tágulatai és fejlődési rendellenességei. A krónikus betegségek mellett egyes parazita fertőzések is növelhetik az epetumor kialakulásának veszélyét.

Milyen tünetei lehetnek? A legegyértelműbb figyelmeztető jel a fájdalommal nem, ám bőrviszketéssel annál inkább járó sárgaság kialakulása, amikor a daganat az epeút elzárásával megakadályozza az epe elfolyását (sárgaságot ugyanakkor más is okozhat, nemcsak tumor). Az olyan általános tünetek, mint az étvágytalanság vagy a fokozott súlyvesztés is utalhat a rendellenes elváltozásra, igaz utóbbi tünetek önmagukban még számtalan más betegség velejárói is lehetnek. A daganat kezdetben teljesen fájdalmatlan, a rák kiterjedése miatt azonban a későbbiekben súlyos fájdalmak is felléphetnek.



Az epehólyag- és az epeutak daganatai a nyálkahártyából indulnak ki, a tumorok többsége mirigyes rák, úgynevezett adenokarcinóma.

Diagnosztika A daganatra gyakran az epekövesség miatti panaszok kivizsgálása során derül fény. A tumor jelenlétét laboratóriumi és képalkotó (kontrasztanyagos röntgen, ultrahang, CT) vizsgálatok kombinációjával, majd szövettani vizsgálattal lehet kimutatni. A legegyértelműbb figyelmeztető jel a fájdalommal nem, ám bőrviszketéssel annál inkább járó, amikor a daganat az epeút elzárásával megakadályozza azelfolyását (sárgaságot ugyanakkor más is okozhat, nemcsak tumor). Az olyan általános tünetek, mint azis utalhat a rendellenes elváltozásra, igaz utóbbi tünetek önmagukban még számtalan más betegség velejárói is lehetnek. A daganat, a rák kiterjedése miatt azonban a későbbiekben súlyos fájdalmak is felléphetnek.Az epehólyag- és az epeutak daganatai a nyálkahártyából indulnak ki, a tumorok többsége mirigyes rák, úgynevezett adenokarcinóma.A daganatra gyakran az epekövesség miatti panaszok kivizsgálása során derül fény. A tumor jelenlétét laboratóriumi és képalkotó (kontrasztanyagos röntgen, ultrahang, CT) vizsgálatok kombinációjával, majd szövettani vizsgálattal lehet kimutatni.

Fontos tudnivalók az epehólyagrákról





Az esetek döntő többségében azonban az epedaganatot nem sikerül korai stádiumban diagnosztizálni, így csak akkor fedezik fel, amikor már áttétet adott a májban és/vagy a környező nyirokcsomókban. Távolabbi szervekben rendszerint csak előrehaladottabb stádiumban alakulnak ki áttétek, ezek leggyakrabban a tüdőben, a csontokban vagy a mellékvesében jelennek meg.

Az epehólyagrák terápiája A sebészi beavatkozásnak, azaz az epehólyag, az érintett epevezetékek, valamint a máj tumorral átszőtt részének eltávolításának rendszerint akkor van létjogosultsága, ha a daganatot még korai stádiumban fedezték fel. A tumor egyes altípusainak esetében, illetve ha a beteg idős, legyengült, vagy megjelentek a távoli áttétek, a nagy kimetszést igénylő, ezáltal nagy megterheléssel járó operáció nem vállalható (a sikeres operációnál is nagy a kiújulás kockázata).



Ezekben az esetekben tüneti kezelést alkalmaznak a panaszok - leginkább a sárgaság - megszüntetésére. Ez is járhat műtéttel, csak kimetszés helyett az epe elfolyását igyekeznek sebészi úton megoldani. Ennek módszere, hogy a szűkület megkerülésével kialakítanak egy elfolyási csatornát vagy katétert ültetnek be.

Az epehólyagrákról részletesebben itt olvashat! h i r d e t é s