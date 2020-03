A gyakori fogmosás meglepő hatása

Milyen tünetek utalhatnak fogínygyulladásra? Részletek itt.

A gyulladás fontos szerepet tölt be a cukorbetegség kialakulásában, amely ma az egyik legfőbb globális egészségügyi probléma. A fogínybetegségek szintén igen gyakoriak, ráadásul a rossz szájhigiénével együtt átmeneti bakteriémiát és szisztémás gyulladást idézhetnek elő. Éppen ezért dr. Tae-Jin Song, a szöüli Ihva Női Egyetem kutatója és kollégái úgy döntöttek, utánajárnak, vajon a cukorbetegség kialakulása (beleértve az 1-es és 2-es típusú diabéteszt egyaránt) összefüggésbe hozható-e az említett fogászati panaszokkal. Ehhez közel 190 ezer dél-koreai fogorvosi beteg adatait elemezték ki a 2003-2006 közötti időszakból.

A napi többszöri fogmosás segítheti a cukorbetegség megelőzését. Fotó: Getty Images

Összességében a vizsgált alanyok 17,5 százalékának volt vagy fogínygyulladása, vagy gyökérhártyagyulladása, valamint 16 százalékuk lett cukorbeteg tíz éven belül. Számítógépes modellezés segítségével a kutatók megállapították, hogy azok körében, akik az említett fogínybetegségekkel küzdöttek, átlagosan 9 százalékkal magasabb volt a diabétesz előfordulási aránya. Ennél is jelentősebben, 21 százalékkal növelte a rizikót, ha valakinek 15 vagy még több foga hiányzott. Ezzel szemben a gyakori, naponta legalább háromszori fogmosás átlagosan 8 százalékkal mérsékelte a kockázatot.

"A szájhigiéné javítása összefüggésben állhat a cukorbetegség kialakulásának csökkent kockázatával" - vonták le a következtetést az eredményeket bemutató tanulmányukban a dél-koreai kutatók. Elemzésük nem és kor szerinti bontásban további érdekességeket is tartogat. Így például kiderült, hogy 52 éves kor alatt már a napi kétszeri fogmosásnak is jelentős előnyei akadnak a diabétesz tekintetében, míg idősebbeknél legalább három alkalomra van szükség a veszély mérsékléséhez. A fogínybetegségek viszont éppen a fiatalabb korosztályban növelték nagyobb mértékben a kockázatot. Nők esetén pedig már napi két fogmosásnak is erősebb a kockázatcsökkentő hatása, mint férfiaknál a napi három vagy több fogtisztításnak.

A tanulmány az Európai Diabétesz Társaság (EASD) Diabetologia című folyóiratában jelent meg március 2-án.

Forrás: eurekalert.org