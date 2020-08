A cukorbetegség árulkodó jelei a lábon

A végtagok zsibbadása és bizsergése gyakori panasz cukorbetegség esetén, és nem ritka, hogy éppen ennek okát kutatva diagnosztizálják a diabéteszt valakinél.ez a perifériás neuropátia . Nagyon fontos, hogy az érintettek odafigyeljenek az egészséges vércukorszint fenntartására, mert ezzel megállítható az idegkárosodás súlyosbodása, ellenkező esetben viszont akár lábamputációra is szükség lehet idővel.

Alagút szindróma a lábon

Az idegkárosodás a cukorbetegségen túl más egészségügyi probléma következménye is lehet, a Men's Health magazin például arra figyelmeztet, hogyalkoholizmusesetén is sok esetben megfigyelhető. Sőt, nem ritka, hogy a kemoterápia egyik mellékhatásaként jelentkezik. Neurológus segíthet abban, hogy pontosan kiderítsük a probléma eredetét.

Állhat még a háttérben lábtőalagút szindróma is, amely tulajdonképpen az ínhüvelygyulladás lábra vonatkozó megfelelője - ilyenkor a lábtőalagútban található ideg van tartósan nyomás alatt. Ezt általában valamilyen trauma vagy túlzott terhelés váltja ki. Gyógytorna, illetve megfelelő cipő viselése, valamint pihentetés segíthet a gyógyulásban.

A cipőnk is hibás lehet

És ha már a cipőt említettük: a túl szoros lábbelitől elnyomódhat egy ideg a lábfejünkben, ez pedig szurkáló bizsergést okozhat. Emiatt is fontos, hogy mindig a megfelelő méretű lábbelit válasszuk. Ha kifejezetten a lábfej felső részén vagy a boka körül érzünk zsibbadást, akkor elég lehet egyszerűen csak meglazítani a cipőfűzőnket.

A túl szoros futócipő is okozhat tartós lábzsibbadást. Fotó: Getty Images

Egy lábujjon lévő bütyök szintén okozhat zsibbadást, mivel ugyancsak nyomást gyakorolhat valamelyik, lábfejben futó idegre. A legjobb, amit tehetünk, ha ortopédushoz fordulunk, aki segít kiválasztani a számunkra leginkább megfelelő cipőt, illetve a bele való talpbetétet. Súlyosabb estekben viszont akár műtétre is szükség lehet - ezt is az orvos dönti el.

Mintha üveggolyón járnánk

A zsibbadás, bizsergés hátterében gerincsérv is állhat. Ilyenkor a láb zsibbadását gyakran kísérifájdalomaz alsó háti szakaszban, illetve deréktájon, és a lábak gyengeségét is tapasztalhatjuk. Súlyosabb esetekben itt is műtét lehet megoldás.

A zsibbadás, érzéketlenség, illetve hirtelen fellépő fájdalom egy vagy két lábujjban neurómát, azaz idegirritációt is jelezhet. Jellemző tünet, hogy úgy érezzük, mintha folyamatosan üveggolyókon járnánk, és nem múló fájdalmat tapasztalunk a talp felső részében. Rosszabb esetben az ideg hegesedhet is, ilyenkor szükség lehet a műtéti úton történő eltávolítására.