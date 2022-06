A 2-es típusú diabétesz az agyat sem kíméli

A 2-es típusú diabétesszel összefüggésbe hozható memóriazavarok hátterében az állhat, hogy az érintettek agya a betegség miatt gyorsabban öregszik – állítják egy új tanulmány szerzői. Ahogy arról a U.S.News is beszámolt, kutatók 20 ezer 50 és 80 év közötti felnőtt adatait elemezve arra jutottak, hogy a 2-es típusú diabétesszel küzdők összességében rosszabbul teljesítettek a kognitív képességeket – a memóriát, az információfeldolgozás sebességét és a végrehajtó funkciókat – vizsgáló teszteken, mint az azonos korú, nemű és iskolai végzettségű, nem cukorbeteg társaik.

A cukorbetegség az agyunknak sem tesz jót. Fotó: Getty Images

A kutatók MRI-vizsgálatot is végeztek a résztvevőkön. Mindkét csoportban – vagyis a 2-es típusú diabétesszel küzdőknél és a nem cukorbetegeknél is – az életkorral összefüggő szöveti elvékonyodást tapasztaltak ugyanazokon az agyterületeken, különösen a végrehajtó funkciók szempontjából kulcsfontosságú ventrális striatum nevű régióban.

“A cukorbetegeknél ugyanazok az agyi területek sorvadnak, mint más, korukbeli embereknél, de az öregedés gyorsabb. Olyan, mintha tíz évet veszítenének” – összegezte Lilianne Mujica-Parodi, a New York-i Stony Brook University School of Medicine professzora az eLife orvosi folyóiratban közzétett tanulmány eredményeit. Amelyekből az is kiderült, hogy az agyi öregedés üteme előbbiek esetében körülbelül 26 százalékkal gyorsul fel.

Az agyi öregedés nyomában

A jelenség hátterében Mujica-Parodi szerint az állhat, hogy az agy működéséhez rengeteg glükózt használ fel, ám ha az agysejtek nem jutnak hozzá a megfelelő mennyiséghez – mint a 2-es típusú diabétesszel küzdők esetében –, éhezni kezdenek. "Ha pedig éheztetünk egy neuront, az elsorvad” – magyarázta.

Michal Beeri, a New York-i Mount Sinai Icahn School of Medicine pszichiátria professzora szerint is elképzelhető, hogy a kognitív képességek romlásában szerepet játszik az idegsejtek kiéheztetése. Ám ő alapvetően azt vallja, hogy az agyat ellátó erek károsodása az elsődleges oka annak, amiért a cukorbetegséggel összefüggésbe hozhatóan hanyatlanak a kognitív képességek.

Számos, a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásáért felelős kockázati tényezőt nem tudunk kiküszöbölni. Ilyen például a családi kórtörténet vagy az életkor. De egészséges táplálkozással, rendszeres testmozgással, optimális testsúlyunk megtartásával sokat tehetünk a betegség megelőzéséért, ezzel pedig agyunk egészségéért – hívják fel rá a figyelmet a szakemberek.