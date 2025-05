Rühesség a börtönökben: mennyire általános probléma?

„Bizonyíthatóan a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében lett rühes egy fogvatartott, ami nem csak betegséggel járó kellemetlenség miatt baj, hanem azért is, mert ezért csúszik sokat a tárgyalása” – írta meg a Hvg360 az érintett fiatal férfi ügyvédjének tájékoztatása alapján. Fahidi Gergely a portálnak elmondta, védence közvetlenül a bírósági tárgyalás előtt hívta őt fel, hogy „egészségügyi okból” nem fogják előállítani. Később kiderült, hogy ez az egészségügyi ok a rühesség.

Rühes lett egy fogvatartott a tököli fiatalkorúak börtönében. Fotó (illusztráció): Getty Images

Bent kapta el a fertőzést

A védő szerint a rablással vádolt férfi korábban került be az intézményben, mint amennyi a fertőzés lappangási ideje, tehát minden kétséget kizáróan bent lett rühes. „Úgy tűnik, nem egyedi eset, más jogászok is arról számoltak be, hogy védenceik mi mindent kaptak el bv-intézetekben, de ezek általában már későn, csak a fogvatartottak szabadulása után derülnek ki” – tette hozzá Fahidi Gergely. Megjegyezte továbbá, hogy véleménye szerint katasztrofális a higiénia és a betegségek kezelése a túlzsúfolt cellákban.

A büntetés-végrehajtás szerint általános a probléma

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságánál (BVOP) azt elismerték, hogy előfordul, hogy fogvatartottaknál bizonyos bőrbetegséget, például rühességet diagnosztizálnak, „főként új befogadások vagy bizonyos közösségi kontaktusok nyomán”. Tapasztalataik szerint tehát ezeket a betegségeket jellemzően a fogvatartottak „viszik be” az intézményekbe. Általánosnak viszont szerintük „semmiképp sem nevezhető”, hiszen csupán néhány esetről van szó, miközben jelenleg több mint 19 ezer fogvatartott van a hazai börtönökben.

Az üggyel kapcsolatban közölték azt is, hogy kiemelten fontosnak tartják a fogvatartottak egészségügyi ellátását és a közegészségügyi szabályok betartását. Az érintettet most is „az egészségügyi protokolloknak megfelelően” különítették el, és így is kezelik majd. Bíróság elé pedig csak akkor állhat majd, ha esetében már egyáltalán nem áll fenn a fertőzésveszély. „Ennek célja nem az eljárás akadályozása, hanem az egészségügyi kockázatok minimalizálása” – tették hozzá.