Miért szeretünk pattanásokat nyomkodni?

Hogyan lehet kezelni a pattanások okozta hegeket? Részletek itt.

A pattanások nyomkodása hegesedést, illetve az így keletkezett sebek felülfertőződését okozhatja. Habár erről sokat lehet hallani, olvasni, a figyelmeztetések ellenére is sokan egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen tudnak ellenállni a dolognak. A közösségi médiában "dr. Pimple Popper" néven ismert dr. Sandra Lee bőrgyógyász külön vloggerkarriert is épített az emberek pattanásnyomkodó szenvedélyére. Az általa feltöltött videókat, amelyekben pattanásokat, mitesszereket nyom ki, több millióan látták már, mi több, saját műsort is kapott a TLC televíziós csatornán.

Hiába tudják, hogy nem szabad, sokan nyomkodják a pattanásaikat

Pszichológus szakértők szerint nem azért szeretünk pattanásokat nyomkodni, valamint erről szóló videókat nézegetni, mert tetszik, amit látunk. Valójában éppen az ellenkezőjéről van szó: gusztustalannak találjuk. Az ilyenkor fellépő undorérzet nagyon összetett - bár nem tetszik, amit látunk, a figyelmünket mégis leköti, mert egyszerűen így működik az agyunk. Az egész színtiszta pszichológia. Másfelől vannak olyanok is, akik számára minden, az arcukon, testükön megjelenőpattanásegy azonnal megoldandó problémát jelent, hiszen - érthető okokból - hibátlan, sima bőrre vágynak. Ráadásul hiába vannak vele tisztában, a problémamegoldási kényszer felülírja azt a tényt, miszerint könnyen megeshet, hogy a nyomkodással éppen ellentétes hatást érnek el, mint amilyet szeretnének.

A pattanásnyomkodós videókat egyfajta szellemi tesztként, tréningként is fel lehet fogni. Új készségeket sajátítunk el például játék során, illetve úgy, ha kipróbálunk bizonyos dolgokat, hogy lássuk, hogyan működnek. A pattanásos videók megtekintése is egyfajta tanulási folyamat, emellett pedig önkéntelenül is teszteljük magunkat, hogy mennyi gusztustalanságot vagyunk képesek elviselni. Tudat alatt jó érzéssel tölt el minket, hogy edzettebbek leszünk, ha később éles helyzetben is valamilyen undorító dologgal kell majd találkozunk, mert könnyebben le tudjuk majd küzdeni az undorunkat. Emellett persze szerepet játszik a szimpla kíváncsiság is. Az emberi test működése szabad szemmel nem látható, minden a felszín alatt zajlik. Ha viszont kinyomunk egy pattanást, egy pillanatra betekintést nyerünk a bőrünk alá, hogy lássuk, mi folyik odabent.

A pattanásnyomkodásról tehát valószínűleg nem fognak leszokni az emberek - éppen ezért legalább arra ügyeljünk, hogy mindig tiszta kézzel nyúljunk a bőrünkhöz.

Forrás: time.com