Így kezeljük a szúnyogcsípést

Kérjünk a gyógyszertárban kalaminos (cink-oxid tartalmú) krémet, amely enyhíti a viszketést - ez a tüneti kezelés meggátolja, hogy esetleg elvakarjuk a csípéséket, bár a duzzanatot nem viszi lejjebb. A hidrokortizolos krém, illetve az antihisztamin-tartalmú tabletták is jól jönnek ilyenkor, mert a viszketés mellett- ezek szintén beszerezhetők gyógyszertárban, de van, amelyiket csak orvos írhatja fel. Mindig érdeklődjünk a használandó mennyiségről, és tartsuk be az utasításokat, mert a hidrokortizolos krém túladagolása például irritálhatja a bőrt, a túl sok antihisztamin pedig hányingert , hányást és szapora szívverést okozhat.

Jót tehet a jegelés is. Ha jégkockával dörzsöljük be a csípéseket, az, így kevésbé fájnak és viszketnek majd. Jó megoldás még az is, ha beáztatott majd kihűtött teafiltereket teszünk a bőrünkre, mert a teában található tannin és koffein összehúzza az ereket, így nyugtatja a bőrt.