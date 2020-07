Pajzsmirigyzavar mellett így lehet lefogyni

Pajzsmirigy-alulműködésről akkor beszélünk, amikor a nyak területén található, pillangó alakú szerv nem termel elegendő pajzsmirigyhormont. Ha apajzsmirigymegfelelően funkcionál, akkor ezek a hormonok segítenek szabályozni a test energiafelhasználását, illetve hatással vannak az agy, az izmok és egyéb szervek működésére is. Alultermelődés esetén viszont változások lehetnek többek között a testhőmérsékletben, a bőr állapotában és a testsúlyban is.

Pajzsmirigyzavarral nehéz a fogyás, de nem lehetetlen. Fotó: 123rf

Amikor a hormonok ellenünk dolgoznak

A pajzsmirigy-alulműködéssel küzdőknek gyakran van olyan érzésük, hogy a hormonjaik kifejezetten ellenük dolgoznak, ha fogyókúráról van szó. A pajzsmirigyhormonok ugyanis azanyagcsereszabályozásáért is felelősek, és ha a szintjük túl alacsony, akkor az anyagcsere lelassul. Nagyon gyakran még kifejezetten szigorú, 1200 kalóriás étrenddel sem sikerül a fogyást beindítani.

Jellegzetes tünetek: krónikus fáradtság

megmagyarázhatatlan hízás

fokozott érzékenység a hidegre

székrekedés

száraz bőr

Fontos lépés, hogy először mindenképpen legyünk biztosak abban, hogy pajzsmirigyproblémánk miatt nem sikerül leadnunk a felesleges kilóinkat. Ha pedig megvan a diagnózis, illetve gyógyszert is kaptunk, amely segít visszaállítani a hormonjaink normális szintjét, akkor kezdődhet a diéta. A hormonháztartás helyrebillentése ugyanis még nem jelenti azt, hogy a felkúszott kilók maguktól leolvadnak. Diétára és mozgásra lesz szükség ahhoz, hogy súlyunk újra egészséges legyen.

Fontos az izomépítés

A pajzsmirigyhormonok hatással vannak az izmok működésére is, így a pajzsmirigy-alulműködésben szenvedőknek nehezebb izmot építeni és a meglévő izomállományukat fenntartani - még akkor is, ha már elkezdték a gyógyszeres kezelést. Éppen ezért nekik fokozottabb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy kifejezetten olyan mozgásformát válasszanak, amely súlyzós vagy saját testsúlyos, izomépítő gyakorlatokat tartalmaz. A szakértők szerint heti 3 súlyzós edzés az optimális: egy-egy alkalom legalább egyórás és minden főbb izomcsoportot átmozgat. Mindenképpen megéri az erőfeszítés, mivel minél több az izomszövetünk, annál gyorsabb az anyagcserénk, ezáltal annál több kalóriát égetünk még akkor is, ha éppen nem edzünk.

Ne hagyjuk ki a kardiót sem!

Emellett a kardió jellegű mozgásról sem szabad megfeledkezni, ami szintén fontos a súlyvesztéshez, különösen alulműködő pajzsmirigy esetén. Heti ötször 30 perc az ideális a szakértők szerint, ami - a gyors sétától a kocogáson át a kerékpározásig - bármilyen mozgás lehet, a lényeg, hogy megemelkedjen a szívritmusunk és izzadni kezdjünk.

Fontos, hogy az étrendünk megfelelő arányban tartalmazzon fehérjét: pajzsmirigy-alulműködés esetén 1,2-1,4 gramm javasolt testsúlykilogrammonként. Étkezéseinket érdemes tehát úgy összeállítani, hogy a legnagyobb arányban fehérjékből álljanak, mellé pedig friss zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék, illetve egészséges zsiradékok társuljanak.

Figyeljünk a gyógyszeradagra!

Nagyon fontos, hogyha elkezdtük a gyógyszerszedést és a diétát, rendszeresen járjunk kontrollra az orvosunkhoz, és ilyenkor mindig mérjünk testsúlyt is. Ez nemcsak azért fontos, mert így követhetjük, hogy mennyit sikerült fogynunk, hanem azért is, mert a gyógyszer adagolásánál is fontos szempont a testtömeg. Éppen ezért fogyás esetén valószínűleg mérsékelni kell a dózist, illetve - ha nem indul be a súlyvesztés - lehet, hogy nagyobb mennyiségű vagy más gyógyszerre lesz szükségünk.

