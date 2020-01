Növények, amelyek segítenek a székrekedésen

Székrekedésnek azt nevezzük, amikor heti háromszor kevesebbszer sikerül csak székletet üríteni. Van, akinél csak alkalmanként jelentkezik, de van, akinél krónikussá is válhat. A tünetek közé tartozik a kemény széklet, az erőlködés székelésnél, a hasi fájdalom, a hányinger és a puffadás. Igazán súlyos esetekben a székletet csak külső segítséggel lehet a végbélből eltávolítani. A következő növények segíthetnek enyhíteni a székrekedést.

Homoktövis

A homoktövis közismerten enyhe hashajtó, illetve bélirritáló hatású, ezért segít beindítani a bélmozgásokat. Rövid távú használata általában senkinek nem okoz gondot, hosszabb távon azonban hasfájást, illetve az elektrolit-egyensúly felborulását okozhatja, emellett károsíthatja a májat is, így figyeljünk rá, hogy csak alkalmanként vessük be.

Bolhafű

Magas rosttartalma miatt székletlazító hatású és enyhe hashajtó. Gyakran használják krónikus székrekedés enyhítésére - néha más, mesterséges vagy természetes hashajtókkal kombinálva. Egyeseknél allergiás reakciókat, hányingert, hasfájást, hányást válthat ki, de ez szerencsére egyáltalán nem gyakori.

Rebarbara

Ez a zöldség is nagyszerű székrekedés ellen. Hashajtó hatású, viszont mivel tannint is tartalmaz, hasmenés esetén is lehet vele próbálkozni. Rövid távon szorulás ellen is bevethető, ráadásul gyerekek is szívesen fogyasztják.

A rebarbara is kiváló székrekedés ellen

Szenna

A szennát székrekedés kezelésére is használják, illetve arra, hogy kitisztítsák a beleket bizonyos orvosi beavatkozások előtt. Gyümölcse enyhébb hatású, mint a levele, de csak az előírt ideig, illetve dózisban szabad használni. Szennatea, illetve szennatabletta a legtöbb drogériában és patikában kapható, de ha túl sokáig, illetve túl nagy mennyiségben használjuk, májkárosodást okozhat.

Csúszós szilfa

Stimulálja az emésztőrendszer idegeit, aminek hatására a belekben nyálka képződik, ez pedig segíti a széklet mozgását. Arra azonban érdemes figyelni, hogy használata csökkentheti bizonyos gyógyszerek hatóanyagainak felszívódását.

Forrás: healthline.com