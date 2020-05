Anémia: ismerjük fel a tüneteket! A vashiány, illetve a vashiányos vérszegénység, vagyis az anémia az egyik leggyakoribb egészségi probléma. Kattintson!

Tünetei és az okok

A túlzott hidegérzékenység anémiáról, vagyis vérszegénységről is tanúskodhat

Diagnózis és kezelés

, vagyis éppen azzal az anyaggal van a probléma, ami az oxigén szállításáért felelős. Ha pedig a szervezet sejtjeihez nem jut elegendő oxigén, akkor nem tudnak energiát előállítani, vagyis éhezni kezdenek és pusztulnak Rövid idő alatt kialakult súlyos vérszegénység esetén a vért pótolni kell, mert a keringés összeomlik és a beteg életveszélybe kerül.Az anémia nagyon gyakori, főleg a nők körében, mégis sokszor kézlegyintéssel elintézik, és nem fordulnak orvoshoz. Pedig aés rövid időn belül súlyosbodhatnak.Tünetei között szerepel például az alvászavar , mely egy idő után hatással lesz a munkahelyi teljesítményünkre és a családi békére is, mert alvás hiányában nem csak a koncentrációkészség romlik, hanem ingerlékenyek is leszünk.Ugyancsak jellemző tünete. A szív ugyanis, a kevesebb vörösvérsejtek kevesebb hemoglobinja miatt kevesebb oxigént tud csak szállítani, amit, gyorsabb keringetéssel igyekszik ellensúlyozni, ami gyorsabb szívműködéssel jár, kellemetlen érzést okozva. Fejfájás és a légszomj szintén olyan tünetek, melyeket nemcsak vérszegénység okozhat, ugyanakkor rendszeres, visszatérő jelenlétük már utalhat a vérszegénységre.A tél beálltával kevesebb jelentőséget tulajdonítunk annak is, ha fázunk, hiszen ez a hidegben természetes. De nem mindegy, mennyire is vacogunk, hiszen. Vérszegénység esetén, a hőháztartás szabályozása sem tud normálisan működni, ezért a hideget is sokkal kevésbé toleráljuk, különösen fázékony a kezünk, lábunk. A sápadtságról sem veszünk tudomást, elvégre az embereket kevesebb nap éri télen - fejti ki dr. Szélessy Zsuzsanna.A vérszegénység hátterében igen sok betegség meghúzódhat. A, vagy más daganatos megbetegedés is.A vérszegénységet és annak okát. Máskor speciális vizsgálatokat is el kell végezni a pontos diagnózis érdekében. A betegség tisztázása után a kezelőorvos dönt a további vizsgálati módszerek szükségességéről és a kezelésről. A kezelés hatékonyságához gyakran életmód változtatás is szükséges, ám elsődlegesen az anémiát kiváltó okokat kell feltárni és kezelni, hogy a vérszegénység tünetei is megszűnjenek.