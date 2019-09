Miért érezzük az időjárást a csontjainkban?

A kutatások arra utalnak, hogy az öregedés vagy a sérülések hatására a csontok és az ízületek érzékenyebbek lesznek a barometrikus nyomás apró változásaira: a légköri sűrűség változásai (főként az esések) pedig az időjárás-változást jelzik.

Otthoni praktikák Hogy mikor, mi tesz jót az ízületeknek, ahhoz ismerni kell, mitől fájnak, és milyen állapotban vannak. Az időszakos gyulladásosfájdalommás kezelést igényel, mint a kopás miatt fennálló, tartós fájdalmak: egyszer a jegelést, másszor épp meleget. Tudjon meg többet, kattintson!

Miért érezzük csontjainkban az időjárást?

A University of Pennsylvania 1990-es kutatása (egyben az egyik első olyan kutatás, amely erre az összefüggésre rámutat)a vizsgálatok erejéig, amelyben a hőmérsékletet, páratartalmat és a barometrikus nyomást lehetett szabályozni: négy betegből három fájdalomról számolt be, amikor a nyomás leesett. Ugyan négy ember még nem számít mérvadó kontrollcsoportnak, de az elkövetkező évtizedek kutatásai is ugyanezen ok-okozati összefüggést állapították meg.A későbbi kutatások azonbantesztszobákba zárták, hanem az időjárási adatokkal vetették össze állapotukat. Egy 2007-es kutatás például amerikai ízületi gyulladásos páciensek állapotát vetette össze időjárási adatokkal , ebből pedig egyértelműen az derült ki, hogy az ízületi fájdalmak a barometrikus nyomásváltozást jelzik . Hogy pontosan mi történik az ízületekben ilyenkor, arról még nincsenek adataink, mivel kifejezetten invazív beavatkozás lenne szükség ennek felderítésére. A kutatók azonban fiziológiai kutatások adataiból egy hipotézissel rukkoltak elő.A hipotézis szerint a légnyomás: ezek nem csupán azt biztosítják, hogy ízületeink rendesen tudjanak mozogni, hanem stabilizálják is ezeket. Testünk vizenyős részei pedig szintén a légnyomás hatása alatt vannak: ezért dagadnak meg lábaink repülés közben , az ízületi folyadék pedig valószínűleg hasonlóan viselkedik.Az eddigi kutatások mind azt bizonyítják, hogy a folyadékok is reagálnak a barometrikus változásokra és ezek irritálhatják a begyulladt ízületeket . Ezen hipotézis persze csak a feltételezések talaján nyugszik, az emberi test pedig annyira komplex rendszer, amely folyamatosan képes meglepni a kutatókat is.