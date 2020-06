Meglepő dolgokról árulkodnak a körmeink

Körmeink keratinból vannak

A keratin az a fehérje, amelyből a köröm szövetét felépítő sejtek állnak. Fontos szerepet játszik a köröm egészségében, védi a körmöt a sérülésektől, és segít, hogy erős és ellenálló legyen. Nemcsak a körmök, hanem a bőr és a haj sejtjeinek épülésében is fontos szerepet játszik a keratin, illetve bizonyos mirigyek és belső szervek sejtjeiben is benne van.

A köröm látható része már nem él

A köröm a bőr alatt kezd el növekedni, és ahogy az új sejtek formálódnak, kinyomják a régieket a bőr fölé. Az a rész tehát, amelyet az ujjunk hegyén látunk, valójában már nem élő sejtek halmaza - ezért is nem fáj például, amikor levágjuk a körmeinket. A körömágy alatt apró vérerek vannak, amelyek segítik a körömnövekedést, és ettől kapja a köröm a rózsaszínes árnyalatát is. Bár maga a köröm - pontosabban az a része, amelyet látunk - érzéketlen, a köröm alatt található bőrrétegben, a dermiszben vannak idegek. Ezek jelzik például az agynak, ha megnyomjuk a körmünket, és ezért érzékeljük a nyomást.

A köröm megkeményedett és elhalt sejtekből áll, amelyek keratint tartalmaznak

Kézen és lábon máshogy nő a köröm

A kézen lévő körmök havonta körülbelül 3,5 millimétert nőnek, a lábon találhatóak pedig körülbelül havi 1,5 millimétert növekszenek egy egészséges felnőtt ember esetében. A növekedés attól is függ, hogyan táplálkozunk, illetve hogyan ápoljuk a körmeinket. Érdekesség még, hogy a férfiak körmei gyorsabban nőnek, sőt a hajuk is. Kivéve a terhes nőkét, mert nekik a körmeik és a hajuk is sebesebben nő meg, mint a férfiaknak.

Ha meghalunk, körmeink nem nőnek tovább

Nem igaz, hogy a halál után a körmeink tovább nőnek. Valójában arról van szó, hogy miután meghalunk, a bőrünk kiszárad és összezsugorodik. Emiatt több látszik a körmökből, és úgy tűnik, mintha hosszabbak lennének.

