Furcsa okok, amik miatt hízhatunk

Depresszió

Sok olyan antidepresszáns van, amelynek hízás az egyik mellékhatása - rendszeres szedés mellett akár 5-6 kiló is felszaladhat tőlük. Emellett pedig több kutatás is talált már kapcsolatot a kedélybetegség és a súlynövekedés között. Ennek az okai többek között azok hogy a depressziósok között sok az érzelmi evő, vagyis az olyan ember, aki tartalmas ételekkel, édességekkel "vigasztalja" magát. Ezen felül általában a fizikai aktivitásuk is visszaesik ilyenkor.

Lassú anyagcsere

Az emésztési gondok és a lassú bélmozgás is okozhat hízást. Ideális esetben nagyjából egy órával evés után megkezdődik a bélmozgás. Napi egyszer-kétszer normális székletet üríteni, ha ennél ritkább a dolog, akkor folyadékhiány, alacsony rosttartalmú táplálkozás, felborult bélflóra-egyensúly, esetleg valamilyen gyógyszermellékhatás állhat a háttérben.

A depresszió is okozhat elhízást

Bizonyos tápanyagok hiánya

A magnézium, a vas és a D-vitamin hiánya is eredményezheti azt, hogy felszedünk néhány kilót. Ha az előbbiekből nincs elég a szervezetünkben, az felboríthatja az immunrendszer és azanyagcsereműködését, valamint csökkentheti az energiaszintünket is. Az alacsony energiaszintet pedig sokan ösztönösen koffeinnel, illetve emelt szénhidrátbevitellel próbálják kompenzálni, ami hízást okozhat, emellett ilyenkor sokan - éppen a fáradtságérzet miatt - a testmozgást is hanyagolják.

A hasi hízás okai A hasi zsírpárnák kialakulása nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi probléma is, mert növeli a magas vérnyomás, a magas koleszterin, a szívbetegségek, a cukorbetegség, bizonyos rákfajták és ademenciakialakulásának kockázatát is. A dolog hátterében - többek között - az alábbi okok állhatnak.

Öregedés

Az öregedés elkerülhetetlen, ugyanúgy, ahogyan az egyik velejárója, a lassuló anyagcsere, így 30, 40, 50 éves korunkban valójában egyre többet kellene mozognunk és egyre kevesebbet ennünk ahhoz, hogy ne szedjünk fel plusz kilókat. Érdemes tehát figyelni a jó minőségű fehérjék fogyasztására illetve arra, hogy olyan sportokat űzzünk, amelyek izmot építenek. Minél több izmunk van, annál több kalóriára van szüksége a szervezetünknek és annál jobb az anyagcserénk is.

