Cserepes száj: ezek lehetnek az okok

Súlyos vas- vagy B-vitamin-hiány egyaránt okozhat ajakcserepesedést, de ezek a fejlett társadalmakban viszonylag ritkák. A rendszeres előforduló panaszok mögött tehát valószínűleg más tényezők húzódnak meg - hívja fel a figyelmet cikkében a menshealth.com. A lehetséges magyarázatok közé tartozik például valamilyen extrém időjárási körülmény, amihez nem vagyunk hozzászokva. Napégés, extrém meleg, extrém hideg, erős szél - ezek mind hatással lehetnek az ajak bőrére, amely nagyon vékony, emiatt nagyon érzékeny is.

Sok mindenre figyelmeztethetnek a cserepes ajkak. Fotó: Getty Images

Gyógyszermellékhatás a háttérben

Bizonyos gyógyszerek szedésének mellékhatásaként is kicserepesedhetnek az ajakak. A koleszterincsökkentők például hatással vannak arra, hogy a bőr mennyi olajat termel, ezáltal arra is, hogy az ajak bőrében mennyire marad meg a nedvesség. A HIV kezelésére, illetve megelőzésére adott gyógyszereknek szintén lehet ilyen hatása.

Ezért nem hat a szájnyalogatás

Szintén kihathat az ajkak bőrére, hogy mit eszünk. Sós és nagyon fűszeres ételek után hajlamosak vagyunk többet nyalogatni az ajkainkat. A nyálban olyan emésztőenzimek vannak, amelyek irritálhatják a száj érzékeny bőrét, amit a nyálból elpárolgó nedvesség csak súlyosbít. Ezért nem is ad enyhülést az ajakszárazság ellen a szájnyalogatás - jó, ha tudjuk, hogy bár pillanatnyilag megkönnyebbülést érezhetünk, ezzel valójában csak rontunk a helyzeten.

Mit tehetünk?

A nagyon extrém kiszáradás és berepedezés kezelésére bizonyos esetekben szteroidos vagy antibiotikumos krémekre lehet szükség, de a legtöbb esetben egy jó minőségű, tápláló növényi olajos vagy vajas ajakápoló, vagy hialuronsavas szérum rendszeres használata is segíthet a problémán. Emellett sokaknak az is segíteni szokott, ha a korábbi ajakápolójukat lecserélik egy olyan fajtára, amelyben fényvédő is van, ami azért is jó ötlet, mert segít megelőzni az ajak bőrének ráncosodását is.