Ausztrál kutatók szerint cápák vére jelentheti a gyógymódot a tüdőfibrózis kezelésére. Részletek itt.

Az idiopátiás tüdőfibrózis (IPF), magyarul ismeretlen eredetű tüdőbetegség többnyire általános tünetekkel, például nehézlégzéssel, köhögéssel és a terhelhetőség csökkenésével jár, kezelés nélkül azonban rendkívül rossz prognózisú a betegség. "Ne törődjünk bele, ha séta közben gyakran kell megállnunk, vagy ha kapkodunk a levegőért lépcsőzéskor!" - hívta fel a figyelmet dr. Müller Veronika. A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatóhelyettese szerint kulcsfontosságú, hogy már kisebb panaszokkal is mielőbb keressük fel a háziorvost, aki szükség esetén tüdőgyógyászhoz küld majd minket.

Az IPF fő tünete a teljesítőképesség csökkenése

A légzésfunkciós vizsgálatok (spirometria és diffúzió) mellett az előrehaladott folyamat mellkasi röntgennel is észlelhető, de korai stádiumokban csak nagy felbontású CT-vel igazolható a kórkép megléte. Krónikus betegségről van szó, időben megkezdett gyógyszeres kezeléssel jelentősen lassítható a folyamat, egyben javíthatóak a beteg életkilátásai.

"Jelenlegi tudásunk szerint nem beszélhetünk megelőzésről, a betegség hátterében genetikai okok, illetve a szennyezett levegő belégzése is állhat" - mondta el az egyetemi tanár. "Mivel vezértünet a teljesítőképesség csökkenése, a betegek gyakran felhagynak a fizikai aktivitással" - emelte ki, hozzátéve, hogy fontos, hogy semmiképp ne hagyjuk abba a mozgást akkor sem, ha lassabbak vagyunk és többször kell megállni pihenni. Az egészséges életmód ugyanis számottevően javítja a páciensek állapotát, életminőségét.

Dr. Müller Veronika fontosnak nevezte a betegek önszerveződését, aktív részvételét a betegség menedzselésében. Mint mondja, ezért is hirdették meg a világon az ismeretlen eredetű fibrózis hetét, amelynek részeként Magyarországon orvos-beteg találkozót szerveznek szeptember 24-én 10 órától a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában. A rendezvényen a szakemberek igyekeznek gyakorlati tanácsokkal is segíteni a betegeket és családtagjaikat, szó lesz egyebek közt a kezelési módokról, és életmódra vonatkozó tanácsokat is kaphatnak az érdeklődők.