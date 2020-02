A vaspótlás legfontosabb szabályai

A szervezet vastartalmának zöme a vörösvérsejtek hemoglobinjában található, így vashiány esetén hamar felléphet vérszegénység is. Részletek itt.

Vas pótlására már kis mennyiségű vashiány esetén is szükség van, amennyiben pedig már vashiányos vérszegénység is fennáll, úgy az orvosi vizsgálat is elengedhetetlen. Ilyenkor a szakember előírásának megfelelően a javasolt készítménnyel kell pótolni a hiányt. Természetesen a vasat is elsősorban étkezéssel kell bevinni, ám előfordulhat, hogy még így sem tudjuk feltölteni a vasraktárakat.

Így történhet például terhesség során a fokozott szükséglet miatt, hiszen a növekvő magzat az anyukától veszi el a számára szükséges tápanyagokat és nyomelemeket, így a vasat is, amelyre igen nagy szüksége van a megfelelő fejlődéshez. Ezen kívül előfordul, amikor valamilyen vérzéssel veszítünk vasat, beleértve például a menstruációt, a bélrendszeri vérzéseket vagy a baleset következtében fellépő vérveszteséget. Érdemes megemlíteni továbbá, hogy emésztőrendszeri gyulladásos betegségek okán is keletkezhet hiány, amelynek hátterében a vas felszívódási zavara áll. Vérszegénység alakul ki akkor is, ha krónikus gyulladásos betegség áll fenn, esetleg rosszindulatú daganatos elváltozás van a szervezetben, mert ilyenkor azimmunrendszerfogva tarja vasat a raktárakban.

A vas legjobban állati eredetű élelmiszerekből szívódik fel

Lehetséges pótlásformák

Fontos, hogy amennyiben valakinél vashiányt állapítanak meg, úgy ki kell deríteni azt is, hogy mi váltotta ki a problémát. Akár súlyos betegség is megbújhat ugyanis a háttérben, sőt bizonyos esetekben a vasbevitel növelése még ronthat is az érintettek állapotán.

A pótlás módja az alapbetegségtől és a vashiány mértékétől függ. Amennyiben csupán csekély a hiány, úgy jól összeállított vegyes táplálkozással is jó eredményeket lehet elérni. Ha viszont ez nem vezet sikerre, vagy ha a hiány túlzottan jelentős, akkor a vasat táplálékkiegészítő, gyógyszer formájában célszerű bejuttatni. Szélsőséges esetben előfordulhat az is, hogy kórházi körülmények között, intravénás injekció útján kell vasat juttatni a páciens szervezetébe.

Mire kell figyelni vasszedés mellett?

Dr. Szélessy Zsuzsanna, a Trombózisközpont hematológus főorvosa óva int bárkit attól, hogy önhatalmúan szedjen hosszabb ideig vasat, mert súlyos betegség, daganat felismerését lehetetlenítheti el vele. Túladagolás alapvetően csak 12 év alatti gyermekeknél fordul elő súlyos formában, míg felnőtteknél csak néhány ritka betegség mellett áll fenn ez a kockázat.

A vas pótlásának megvannak a maga szabályai, amelyekre ügyelni kell, hiszen vannak olyan vitaminok és nyomelemek, amelyek segítik, illetve olyanok is, amelyek gátolják a vas felszívódását. Amennyiben valaki olyan gyógyszereket, étrend-kiegészítőket szed, amelyek ez utóbbi kategóriába esnek, úgy a vas bevétele után (vagy előtt) legalább 2 óra szünetet kell tartani. A vas felszívódását gátolja például a magnézium, egyes savcsökkentők, antibiotikumok, illetve hormonkészítmények is, mint például a pajzsmirigybetegségre alkalmazott szerek. Szintén nehezítik a bevitt vas hasznosítását a teljes kiőrlésű, magas rosttartalmú gabonák, a kávé, a tea, a tej és a tejtermékek, valamint a spenót. Ezzel szemben a C-vitamin és az A-vitamin elővitaminjának számító béta-karotin egyaránt támogatja a vasfelszívódást.