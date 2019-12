A másnaposság legjobb ellenszere

A másnaposság a túlzott alkoholfogyasztás után fellépő, akkut tünetegyüttes, amelynek súlyossága több mindentől függ, az elfogyasztott alkohol típusától és mennyiségétől kezdve az egyéni tűrőképességen át a szervezet folyadék-ellátottsági szintjéig. Tipikus tünetei a fejfájás, hányinger, hányás, a felgyorsult szívverés, szédülés, levertség, ingerlékenység, szomjúság és a koncentrációs zavarok.

De miért okoz másnaposságot az alkohol?

Azért, mert az alkohol nem alapvető tápanyag, a belőle származó energiát nem tárolja a szervezet, hanem azonnal elkezdi lebontani a májban. Ráadásul a lebomlás közben felszabaduló vegyületek, amelyek főként az alkoholos italok ízét és aromáját adják, még csak fokozzák a rosszullétet okozó tüneteket.

A folyadékpótlás szerepe a másnaposság kúrálásában

Az alkoholos italok, különösen a tömények, felboríthatják a vízháztartást, mert vízhajtó hatásúak. Egy olyan hormon működését nyomják el, amelyik éppen a vizet segíti megőrizni a szervezetben. Persze ennek mértéke egyénenként változik, függ attól, hogy előzőleg valaki mennyire volt hidratált, illetve az egyéni tűrőképességtől is.

Mit tehetünk másnaposság ellen?

Az alkoholfogyasztás kellemetlen tünetei kevésbé lesznek súlyosak, ha már előzőleg figyelünk a megfelelő folyadékbevitelre, és utána is mielőbb visszapótoljuk az elveszített vizet, változatos formában, akár gyümölcslével, üdítőitallal is, amik a bennük lévő könnyen felszívódó szénhidrátokkal a vércukorszintet is gyorsabban stabilizálják. Fontos az is, hogy milyen alkoholt iszunk, a gyenge sörök például kevésbé vonnak el vizet a szervezetből, mint a borok, a likőrök vagy a tömények.

A rossz hír pedig az, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás utáni macskajaj orvoslására nincs bevált recept, csak úgy kerülhető el, ha az ember egyáltalán nem, vagy alkalmanként, felelősen és kontrollálva iszik alkoholt.

Mindenkivel előfordul, hogy időnként kirúg a hámból, hogy aztán másnap átkozza magát a kellemetlen macskajaj miatt. Milyen tanácsokat érdemes megfogadni egy átmulatott éjszaka után? Cikkünkből kiderül!

Tippek a másnaposság enyhítésére