A lábdagadás okai

Órákon át ülünk vagy állunk

Azkik sok állással járó munkát végeznek, biztosan gyakran találkoznak a feldagadt lábak problémájával, és ugyanez a helyzet az ülőfoglalkozásúakkal is. Ilyenkor a vérkeringés lelassul. Nagyon fontos, hogy folyamatosan váltogassuk az ülő és álló pozíciót, és hogy ha lehet, ülés közben csak rövid időre tegyük keresztbe a lábunkat. Súlyos dagadás, érgondok esetén segíthet a kompressziós harisnya viselése is.

Túl sok sót eszünk

A sóban található nátrium nagyban felelős azért, ha vizet tart vissza a szervezetünk, ez pedig szintén lábdagadáshoz vezethet. Éppen ezért érdemes odafigyelni, hogy napi 2300 miligrammnál több nátrium ne kerüljön a szervezetünkbe. Ez körülbelül egy teáskanálnyi mennyiség. A feldolgozott húskészítményekben, konzervekben, fagyasztott ételekben és üveges salátaöntetekben is sok a nátrium, ezekből együnk minél kevesebbet.

Akár enyhébb, akár súlyosabb, a lábdagadás nagyon kellemetlen tud lenni

Terhesség

A terhesség alatt lassul a keringés és az anyagcsere is, és ahogy a terhesség előre halad, a lábdagadás is jelentkezik a legtöbbeknél. Ez különösen akkor lehet súlyos, ha az idő nagyon melegre fordul. Ha a dagadás hirtelen jön, akkor mindenképpen menjünk orvoshoz, mert annak a jele is lehet, hogy hirtelen felment a vérnyomásunk - ez pedig a magzatra és az anyára is veszélyes.

Túlsúly

A túl magas testsúly hatására olyan teher nehezedik a lábakra, amely összenyomja az ereket, és ennek hatására lassul a keringés. A dagadás ennek a következménye.

A boka vagy a lábfej sérülése

Ha kificamítjuk a bokánkat, vagy megsérül a lábfejük, esetleg a lábujjunk, akkor a szervezet úgy gyógyítja a sérülést, hogy a vérrel sejteket és folyadékot irányít az adott területre. Ez a regenerálódási folyamat része, ugyanakkor a lábunk, bokánk duzzadt és vörös lesz tőle.

Hormonok, gyógyszerek

A hormonrendszer ingadozásai is okozhatnak lábdagadást, illetve a hormonterápiák mellékhatásai között is szerepel a tünet. Mindezen túl pedig a vércukorgondokra felírt gyógyszereknek is lehetnek ilyen hatásai.

Forrás: health.com