A csuklást így állíthatjuk el gyorsan

A csuklásért a rekeszizom görcse felelős. Ez az izom választja el a mellkast a hasüregtől. Amikor - több más izommal egyetemben - összehúzódik, lefelé irányuló nyomást fejt ki, amely negatív nyomást eredményez a mellkasüregben, így elősegítve, hogy a tüdő megteljen levegővel. Kilégzéskor az izom elernyed, a tüdőből pedig a levegő kipréselődik a szájon és az orron keresztül - írja a menshealth.com.

A folyamatot a rekeszideg (nervus phrenicus) irányítja, amely az agytól a nyakon keresztül, a szív és a nyelőcső mellett fut a rekeszizomig. Bármi, ami irritálja ezt az ideget, összehúzódásokhoz vezethet, ennélfogva megzavarhatja a rekeszizom normál összehúzódás-elernyedés mechanizmusát. Végeredményben pedig csuklani kezdünk.

Mi okozhat csuklást?

Önmagában a csuklás teljesen normális jelenség, amellyel időről időre mindenki találkozik. Bizonyos esetekben a folyamatos idegi problémák elnyújtott csukláshoz vezethetnek, amely akár több mint 48 órán át is tarthat, illetve nagyon extrém esetekben akár egy hónapnál hosszabb ideig is. Feljegyeztek néhány olyan esetet is, ahol a csuklás éveken át tartott.

A csuklás hátterében többféle kiváltó ok állhat. Van, amikor csupán arról van szó, hogy túl sokat vagy túl gyorsan ettünk, ahogy előfordulhat, hogy azért jön ránk a csuklás, mert valami miatt feszültek vagyunk vagy izgulunk. A rekeszideget számos tényező irritálhatja, kezdve a nyelőcsőgyulladástól egészen a tumorig. Ezért is fontos, hogy rendszeresen fellépő, vagy szokatlanul hosszú ideig tartó csuklással feltétlenül forduljunk orvoshoz. Megeshet, hogy rágógumizás vagy cukorkaszopogatása vált ki csuklást, de van, akinél a szénsavas italok váltják ki a panaszt. Alkoholfogyasztáskor szintén gyakori a csuklás.

Mit tehetünk a csuklás ellen?

Jó módszer lehet a csuklás csillapítására, ha veszünk egy mély lélegzetet, legalább 10 másodpercig visszatartjuk, majd anélkül, hogy kilélegeznénk, ismét egy kis levegőt veszünk, és bent tartjuk 5 másodpercig. Ezután vegyünk még egy apró lélegzetet, azt is tartsunk bent 5 másodpercig, végül fújjuk ki a levegőt. Ez az egyszerű légzésgyakorlat általában kellőképpen ellazítja a rekeszizmot ahhoz, hogy a csuklás megszűnjön. Vannak továbbá, akik néhány korty gyorsan lenyelt folyadékra esküsznek. Mások azzal érnek el javulást, ha ráharapnak egy citromgerezdre, esetleg megesznek egy kis kanál cukrot.