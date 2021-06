Megtalálták a csuklás ellenszerét

Mitől alakulhat ki a csuklás? Részletek itt.

"A csuklás egyesek számára csupán alkalmi kellemetlenséget jelent, vannak azonban olyanok, akiknek az életminőségére is szignifikáns kihatással van. E körbe tartoznak például az agysérülést szenvedett vagy stroke-on átesett páciensek, illetve a rákbetegek egyaránt. Egyes kemoterápiák mellékhatásaként is felléphet ugyanis csuklás" - mutatott rá az Texasi Egyetem honlapjának nyilatkozva dr. Ali Seifi idegsebész, az egyetem San Antonió-i egészségtudományi központjának kutatója. A szakember - orvostanhallgatók bevonásával - kifejlesztett egy egyszerű eszközt, ami az eddigi kísérletek szerint kifejezetten eredményesen képes véget vetni a szűnni nem akaró csuklásnak.

Gyakran a legváratlanabb helyzetekben tör rá a csuklás az emberekre. Fotó: Getty Images

Idegi alapon szünteti meg a csuklást

A kényszerített belégzési szívó- és nyelőeszköz - avagy angol nyelvű elnevezése után rövidítve FISST - lényegében egy szívószeleppel ellátott merev ivócső. Használata erősebb szívásra kényszeríti a felhasználót, amint egy pohárból igyekszik inni az eszköz segítségével. Az erőltetett szívás, majd a nyelés folyamata egyszerre stimulál két ideget, a rekeszizmot beidegző nervus phrenicust, illetve a mellüreg és a hasüreg szerveire kiterjedő bolygóideget (nervus vagus). Szívás közben a rekeszizom megfeszül, továbbá a nyelés hatására bezárul a légcsövet lezáró gégefedő, így enyhülnek a csuklást kiváltó görcsök.

A gyakori csuklással küzdők többsége elégedett

A kutatók összesen 600 résztvevőt vontak be egy kísérletbe, hogy teszteljék a FISST hatékonyságát. Az alanyok közül összesen 249-en töltötték ki a vizsgálati elemzéshez szükséges teljes kérdőívet, így végül az ő válaszaikat vették alapul az értékelés során. A válaszadók több mint kétharmada számolt be előzőleg rendszeresen, havonta legalább egyszer jelentkező csuklásról. A panasz ugyancsak az esetek mintegy kétharmadában bizonyult átmenetinek, amikor is nem tartott két óránál hosszabb ideig. A résztvevőknek a korábban alkalmazott, házi kezelési módszereikkel összehasonlítva kellett értékelniük a FISST működését és hasznosságát.

Az így kapott eredmények szerint a FISST az esetek csaknem 92 százalékában megszüntette a csuklást. A résztvevők 90,8 százaléka emellett egyetértett azzal a felvetéssel is, hogy az eszközt könnyű használni. Dr. Seifi elmondta, az eszközt - az egyetemmel való megegyezést kötve - már piacra is dobta egy coloradói cég, illetve már fel is került egy nagy szupermarketlánc áruházainak polcaira. A FISST hatékonyságáról szóló tanulmány a JAMA Network Open felületén jelent meg. A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy Európában és Észak-Amerikában is elindíthassanak egy kettős vak klinikai kísérletet a FISST-ben rejlő lehetőségek minél pontosabb feltárására.