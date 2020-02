10 dolog, ami vesekövet okozhat

Túl sok C-vitamint szedünk

Egy kutatás során 10 éven keresztül több mint 22 ezer embert vizsgáltak meg és megállapították, hogy azoknál, akik rendszeresen magas dózisú C-vitamint szedtek, dublája volt a vesekő kialakulásának kockázata. A C-vitaminban gazdag ételek és a vesekő között viszont nem találtak összefüggést.

Nem eszünk elég citrusfélét

Ha nem fogyasztunk elég narancsot vagy például grapefruitot, akkor a vesekő kialakulására is nagyobb lesz az esélyünk. A citrusfélékben található citrátot ugyanis csökkenti a vesekövek kockázatát.

Klímaváltozás

Elsőre furcsának tűnhet, de kutatók úgy találták, hogy a napi hőmérséklet emelkedésével a vesekőkezelést igénylő betegek száma is nő. Egy kutatásban 60 ezer veseköves ember orvosi anyagát vetették össze az időjárási adatokkal 2005 és 2011 között és azt vették észre, hogy ahogy a napi középhőmérséklet 10 Celsius-fok fölé emelkedett, ugrásszerűen megnőtt a rákövetkező 20 napban a vesekő problémákkal orvoshoz forduló betegek száma. A veseköves megbetegedések pedig a felmelegedést követő 3 napon belül tetőztek.

Alacsony kalciumbevitel

Meglehetősen elterjedt gondolat, hogy mivel a vesekövek kb. 80%-a kalcium (kalcium-oxalát) tartalmú, ezért a kalciumbevitelünk csökkentésével megakadályozhatjuk a vesekövek kialakulását. Ez azonban csak egy tévhit. Kutatások azt bizonyítják, hogy az alacsony kalciumtartalmú diétáknál nagyobb az esély a vesekő kialakulására. Sokkal biztonságosabb azonban, ha a kalciumhoz élelmiszereken keresztül jutunk hozzá, mintha étrend-kiegészítőket szednénk, utóbbikat ugyanis kapcsolatba hozták már a vesekőképződéssel.

Túl sok leveles zöldséget fogyasztunk

A leveles zöldség, mint például a spenót, a cékla vagy rebarbara oxalátokat tartalmaznak. Az oxalátok pedig a kalciumhoz kötődve vesekövet képezhetnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne fogyasszuk őket - hiszen egyébként egészségesek - de próbáljunk mértéket tartani.

Kiszáradás

Ha nem fogyasztunk elegendő vizet, az is növelheti a vesekő kockázatát. Ügyeljünk arra, hogy naponta legalább 2 liter folyadékot igyunk meg.

Túlzott sófogyasztás

A túlzott sófogyasztás extra terhet ró a vesénkre, ami a felesleges mennyiséggel nem tud mit kezdeni, így az lassanként lerakodóik majd és vesekövet képez.

Genetika

A családi halmozódás is sokat számít. Ha felmenőik között többen is küzdöttek már vesekővel, akkor nálunk is nagyobb a valószínűsége a kialakulásának.

Szénsavas üdítő iszunk

Arra jó figyelni, hogy napi folyadékbevitelünket ne cukros, szénsavas üdítőkkel fedezzük. Egy kutatás eredményei ugyanis arra mutattak rá, hogy azok, akik naponta legalább egy adag cukrozott szénsavas üdítőitalt fogyasztanak, a vesekő 23 százalékkal magasabb kockázatának vannak kitéve, mint azok, akik hetente egynél is kevesebb adagot isznak. Ez az összefüggés pedig nemcsak a cukrozott szénsavas üdítőitalok, hanem más cukrozott üdítőitalok fogyasztása esetén is érvényesnek bizonyult.

Túl sok húst fogyasztunk

A sok húsfogyasztás megemeli szervezetünkben a húgysav szintjét, ami megint csak vesekő kialakulásához vezet. Statisztikák szerint a vegetáriánusok között 30-50 százalékkal kevesebb a veseköves.

