Miért alakulhat ki az aranyér szülés után?

Aranyérbetegségnek azt nevezzük, ha végbélnyílást körülvevő bőr alatt elhelyezkedő, vagy a belső falon található vénák kitágulnak és megnagyobbodnak. Előrehaladottabb állapotban ez az érköteg akár ki is fordulhat a végbélből. Két fajtája van: míg a laikusok által is jól kitapintható külsőaranyérgyakran jár fájdalommal és viszketéssel, a belsőre általában csak a véres széklet hívhatja fel a figyelmet. A népbetegségnek számító kórképet jellemzően örökletes tényezők, mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, elhízás és a székrekedés okozza, azonban gyakran kialakulhat terhesség során, vagy szülés közben is.

Aranyér: hasznos tanácsok a táplálkozástól a vécéhasználatig Az aranyér kezeléséhez nem elég a jól megválasztott kenőcs vagy kúp - az egész életmódunkat érdemes megváltoztatni ahhoz, hogy gyorsabban gyógyuljon a kellemetlen betegség (és lehetőleg ne is térjen vissza). h i r d e t é s

Hajlamosító körülmények

A szülés után jelentkező aranyeret elsősorban a kitolási szakasszal járó erőteljes préselés okozza. Gyakran azonban előzménye is van: akár észrevétlenül is kialakulhat a terhesség során, az extrém mértékű nyomás pedig olyan állapotromlást okoz, ami már észrevehető tünetekkel jár. Előfordulhat továbbá az is, hogy a szülés alatt megsérülnek a kismedencei izmok, amelyek székelési nehézséget, ezért hosszútávon aranyeret okozhatnak.

A terhesség alatt kialakuló aranyérre szintén több tényező hajlamosíthat, az egyik ilyen a hormonváltozás. A megnövekedett progeszteronszint hatására az érfalak könnyen meggyengülhetnek, ami a vénák tartásának csökkenését és gyulladását okozhatja. Ráadásul a várandóssággal járó természetes súlynövekedés fokozza a kismedencére nehezedő nyomást, ami szintén kockázati tényező, akárcsak a kismamákra kifejezetten jellemző székrekedés is.

Tudatos táplálkozás, medencefenék-torna

A szülés után kialakuló aranyér kezelésének fontos eleme a tudatos táplálkozás. Ahhoz, hogy a székrekedés elkerülhető legyen, előtérbe kell helyezni a fehérje- és rostdús táplálkozást, valamint nem szabad megfeledkezni az elegendő folyadék fogyasztásáról sem. Ahogy a szoptatás miatt, az aranyérterápia szempontjából is kerülendők a túl fűszeres, zsíros, cukros, nehezen emészthető ételek, az alkohol, valamint a koffein. A megfelelő táplálkozás segít elérni a normál állagú székletet, és így megelőzhető az ürítés közbeni túlzott erőlködés.

A terhesség ideje alatt és után is sok nőnek gondot okozhat ez a betegség. Fotó: Getty Images

A rendszeres mozgás szintén segíti az aranyér állapotának javulása mellett az anyatej termelődését is. Érdemes minden napra beiktatni, pihenés közben pedig olyan pozíciót találni, ami nem helyez túl nagy nyomás a kismedencére. Javasolt elsajátítani és rendszeresen gyakorolni a medencefenék-tornát is. A medencefenék erősítése azért kiemelten fontos, mert izomzata alátámasztja a kismedencei szerveit, illetve a végbelet. Ha jól működik, segíti a húgycső- és végbélzáróizom biztos működését, emellett kiemelkedő szerepe van a szexuális élet során is.

Gyakran elég helyileg kezelni

A szülés után jelentkező aranyérbetegség kellemetlen tünetei gondos odafigyeléssel néhány héten belül elmúlhatnak. A gyógyulási folyamat támogatható fokozott higiéniával, valamint olyan helyi kezelésekkel, amelyekkel megelőzhető az állapotromlás és az esetleges szövődmények kialakulása. A gyógyszertárakban elérhetőek olyan gyógynövény tartalmú krémek, mint például a kamilla, a körömvirág és a varázsmogyoró-levél, amelyek csökkentik gyulladást, a berepedezést és a sérülések kockázatát. A szukralfát hatóanyagú készítményekkel hatékonyan megóvható a bőr és nyálkahártya, miközben gyulladáscsökkentő és természetesen antibakteriális hatásuk serkenti a hámosodást.

Szintén vény nélkül kaphatóak azok a kenőcsök és végbélkúpok is, amelyek elölt E. coli baktériumot tartalmaznak. Ezek amellett, hogy elősegítik a sebek mielőbbi gyógyulását, növelik a természetes védekezőképességet. A növényi eredetű bioflavonoidok családjába tartozó diozmint tartalmazó gyógyszerek is javasoltak aranyér estén, mivel a gyulladásgátló hatásuk mellett erősítik és rugalmassá teszik az érfalakat, valamint megkönnyítik a véráramlást. Bár a legtöbb vény nélkül kapható készítmény alkalmazható szoptatás - illetve már a terhesség - alatt is, használat előtt mindig érdemes kikérni a kezelőorvos véleményét.