Ezért ne vigyük a mosdóba a mobiltelefont

Dr. Anthony Youn detroiti plasztikai sebész szerint az, ha rendszeresen több, mint 15 percet üldögélünk a vécén a telefonunkat nézegetve és nyomkodva, szinte biztos út azaranyérkialakulásához - hívja fel a figyelmet a Men's Health cikke.

Ne vigyük magunkkal a telefont

Ha hosszasan ülünk a vécén, főleg, ha még erőlküdünk is, a vér összegyűlik a végbél, illetve a végbélnyílás környékén. Ennek hatására a végbélnyílás nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás fonatból aranyér keletkezhet. Eleinte nem feltétlenül okoz tüneteket, de később a kitágult vénák vérezhetnek, a begyulladt aranyér pedig fájdalmas, kemény, a végbélnyíláson kívül tapintható dudorrá alakul. Fájdalmassá válhat a székletürítés, viszketés, váladékozás jelentkezhet, a belső aranyér pedig akár fájdalmatlag, de kifejezetten erős vérzést okozhat.

Egyesek a kizáródott (tehát a végbélnyílás mellett kidudorodó) aranyeret megpróbálják az ujjukkal visszanyomni a végbélbe, ami nem csak nagyon rossz ötlet, de akár tovább is ronthat a helyzeten. Ehelyett inkább érdemes vele orvoshoz fordulni, ha néhány napon belül maguktól, illetve recept nélkül kapható krémek vagy kúpok hatására nem enyhülnek a tünetek.

Nagyon sokan vannak, akik a mosdóba is magukkal viszik a telefonjukat. Fotó: Getty Images

Az aranyeresség elkerüléséhez Dr. Anis Sheth gasztroenterológus szerint is nagyban hozzájárulhat, ha a vécén ülve töltött időnket limitáljuk, és tudatosan ügyelünk arra, hogy ne "trónoljunk" feleslegesen hosszan. Ebben az is segíthet, ha a mellékhelyiségbe nem visszük magunkkal a mobiltelefonunkat. Erre már csak azért is érdemes ügyelni, mert a vécé/fürdőszoba levegőjéből számos olyan kórokozó kerülhet át a mobilunk képernyőjére, amely utána az arcunkra, kezünkre jutva akár komoly fertőzéseket, bőrproblémákat, betegségeket okozhat.

Természetesen önmagában a vécéidő limitje nem elég az aranyér kialakulásának megelőzéséhez. Fontos a rendszeres mozgás, a rostban gazdag táplálkozás és a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása is. Érdemes kerülni a túl sok alkoholt, vörös húst, a zsíros, túl fűszerek ételeket, illetve a túlságosan kemény és durva vécépapír használatát is.